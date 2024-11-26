影／機車故障遇警幫忙竟跳高屏大橋骨折 原來是逃逸移工怕被抓

越南籍范姓男子昨天在高屏大橋牽機車逆向下橋，遇員警要協助引導他下橋，他竟然跳橋，致腳骨骨折送醫。警方查出，范男原來是逃逸移工一時心虛，想跳橋逃逸。

高雄市警林園分局中庄派出所員警，昨天下午2時30分許接獲通報，稱高屏大橋上有民眾需要協助，員警到場，發現范姓男子（30歲）牽著機車逆向下橋，得悉他機車故障，原本只是好意，要引導他下橋，員警騎在他前方，到下橋匝道尾端，范男竟丟下機車，就要往跳高屏大橋跳下去。

警員轉頭見他丟下機車正要翻越護欄，趕緊撲上拉住他，但范男反抗後跳落橋下，員警趕緊下橋，發現他掉落約3公尺高度，在橋下農田因腳骨折跑不了。