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雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向
雲林縣議員陳芳盈本月24日深夜，和助理騎機車在斗六市被一輛逆向車撞飛，陳芳盈摔地身受重傷，據了解，陳芳盈眼部受創，已從斗六成大醫院轉到台北台大總院治療中。
立委羅智強將陳芳盈意外事故PO網，請大家為陳集氣，期能早日康復，這場車禍意外才曝光，今天上午雲林縣議會臨時會最後一天，也引起議員同仁關切。
雲林縣長張麗善今天對此也表示，陳芳盈一向工作認真，事發當時據了解是正在跑行程為民服務，不料卻遇上車禍。她也是在隔天一早才得知陳發生意外的消息。目前陳芳盈已轉院至台北的台大醫院救治，感謝醫療團隊的協助，希望陳議員好好養傷，早日康復。至於詳細車禍肇事責任歸屬，仍有待相關單位進一步調查釐清。
斗六分局表示，當晚上陳芳盈的助理騎機車載她，兩人均有戴安全帽，當時蕭姓男子開車疑為閃避臨停的小貨車，開到對向才和陳芳盈的機車迎面對撞，造成陳芳盈和助理受傷，當晚被送斗六成大醫院治療，後來轉到台北台大。雙方駕駛均無酒駕。
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