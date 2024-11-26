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影／高雄33歲女酒駕撞趴騎士 男子腦震盪住院治療
高雄廖姓女子涉嫌酒駕，今天清晨開車轉彎時撞上直行的機車騎士余姓男子，致余男腦震盪趴地不起，經送往大同醫院住院治療中。警方將廖女依公共危險罪嫌移送法辦。
警方調查，廖姓女子（33歲）今天清晨5時40分許駕駛休旅車，經過高雄市前金區六合二路與自立一路口，左轉時，撞上沿六合二路直行的余姓男子（65歲），致余男人車倒地，余趴地不起。
警、消據報到場，將余姓男子送往大同醫院治療，有腦震盪現象，住院治療，無生命危險。
警方對雙方酒測，余未酒駕，但是對廖女測出呼氣酒測值0.44毫克。廖女稱她前一天晚餐喝酒，後來又去吃消夜，消夜時沒喝酒，不知道還沒退酒。警方依公共危險罪將她移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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