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新北22歲男走路遭國中生擦撞 不滿未道歉竟當街掏刀恐嚇
新北市22歲施男昨天上午行經板橋區民生路時，因不滿1名正準備上學的國三男學生擦撞到他卻沒道歉，竟掏出摺疊刀恐嚇，國中生嚇壞立即報警。海山警方獲報調閱監視器鎖定施男涉案，昨天深夜將他逮捕，詢後依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，一名15歲國三男學生昨天上午上學途中，行經新北市板橋區民生路三段時不慎與22歲施姓男子擦撞，施男不滿國中生未道歉，竟掏出一把摺疊刀恐嚇國中生。國中生被嚇得趕緊快速逃離並報警。海山警方獲報獲報趕抵現場時雙方均已離開。
警方持續連繫報案的國三男學生後，昨晚男學生在家長陪同下到警局報案，警方調閱監視器鎖定涉案的施男行蹤，深夜至土城區將施男逮捕。施男警詢時供稱因不滿男學生撞到他卻沒道歉才會掏刀威脅，詢後被依恐嚇罪嫌移送法辦。
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