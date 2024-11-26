頭份路旁辦烤肉趴見警紛逃竄 4失聯非法移工遭逮
苗栗警方今天表示，近來以觀光名義入境非法打工案件增多，多名移工日前在頭份路旁烤肉聚會，見警方欲上前攔查一哄而散，員警分頭追緝帶回4人，分別為失聯及非法泰籍移工。
苗栗縣警察局頭份分局指出，斗坪派出所24日下午2時許接獲報案稱，有一群疑似失聯移工在頭份市興埔街巷弄路旁聚會，派出所員警即會同支援警力前往查處。
警方到達現場欲接近攔查時，原本在路旁烤肉喝酒的7、8名男女見狀一哄而散，拔腿狂奔；員警隨即展開追緝，當場查獲泰國籍人士2男2女。
警方表示，查獲4人經帶回查證身分，發現有1名失聯移工，其餘3人均持觀光護照來台逾期停留非法打工，偵訊後移送移民署苗栗縣專勤隊辦理遣返。
頭份分局分局長林育旺表示，近來發現失聯移工及持觀光簽證來台「假觀光、真打工」非法案件有明顯增多趨勢，呼籲民眾不要僱用非法移工助長歪風，造成治安隱憂，如有發現疑似失聯移工、逾期停留非法打工者，可向專勤隊或警方通報查緝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言