影／台中東區砸15輛汽機車 警逮球棒隊8人、再追逃逸3人
台中市東區樂業路二手車行疑有金錢糾紛，今天凌晨5時許，多名歹徒持球棒砸該車行招牌、車輛，車行隔壁的停車場內車輛也遭殃，一共15輛汽機車受損，損失金額恐數十萬元，警方獲報後，以車追人，目前已逮捕洪男等8名涉案人到案，另外涉案3人也已鎖定身分，陸續查緝中。
第三警分局在今天清晨5時許獲報，東區樂業路一車行前發生毀損案件，警方獲報後到場查處，但到場時相關涉案人已逃離，經調閱相關監視器後，鎖定相關涉案車輛，以車追人，截至下午2時為止，已帶回涉案洪姓男子（21歲）等8人，另外有3人鎖定身分，陸續查緝到案。
經查，涉案洪姓男子疑與該間二手車行有財務糾紛，洪男酒後找來其他共犯，持球棒砸車，詳細的案發原因，仍待後續釐清。
此案案發地點是一間租賃車車行，旁有私人停車場供車行、附近住戶停使用，涉案歹徒分乘多部車輛到場後，即下車毀損現場車行招牌，以及7輛轎車、8輛機車，犯案完旋即上車逃離，全案將依毀損、妨害秩序等罪偵辦。
第三警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。
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