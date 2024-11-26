影／台中東區砸15輛汽機車 警逮球棒隊8人、再追逃逸3人

台中市東區樂業路二手車行疑有金錢糾紛，今天凌晨5時許，多名歹徒持球棒砸該車行招牌、車輛，車行隔壁的停車場內車輛也遭殃，一共15輛汽機車受損，損失金額恐數十萬元，警方獲報後，以車追人，目前已逮捕洪男等8名涉案人到案，另外涉案3人也已鎖定身分，陸續查緝中。

第三警分局在今天清晨5時許獲報，東區樂業路一車行前發生毀損案件，警方獲報後到場查處，但到場時相關涉案人已逃離，經調閱相關監視器後，鎖定相關涉案車輛，以車追人，截至下午2時為止，已帶回涉案洪姓男子（21歲）等8人，另外有3人鎖定身分，陸續查緝到案。

經查，涉案洪姓男子疑與該間二手車行有財務糾紛，洪男酒後找來其他共犯，持球棒砸車，詳細的案發原因，仍待後續釐清。

此案案發地點是一間租賃車車行，旁有私人停車場供車行、附近住戶停使用，涉案歹徒分乘多部車輛到場後，即下車毀損現場車行招牌，以及7輛轎車、8輛機車，犯案完旋即上車逃離，全案將依毀損、妨害秩序等罪偵辦。