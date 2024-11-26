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護理師疑因性別認同遭霸凌 屏東榮總：性別友善認知不足

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東榮驚傳急診室一名護理師因性別認同遭霸凌，這名護理師本月19日晚間休假到急診室就醫，醫院凌晨發現護理師狀況不佳趕緊轉送高雄榮總，加護病房昏迷。屏東榮總今天出面說明，全案不是霸凌，可能是性別友善認知不足，會加強性平教育。

據了解，這名護理師本月19日晚間近7點步行到屏東榮總掛急診，之前還傳語音給朋友提到「真的受夠了」等語，也出現自傷行為，醫院就醫後，醫院晚間發現這名護理師休克，轉送高雄榮總，現今狀況不理想，加護病房昏迷。

屏東榮總行政副院長萬樹人說，針對急診護理師急症就醫議題，院方相當關切，也迅速召開院內員工關懷會議，重要決議盡快召開相關性別友善會議，召集外部委員做最好建議，也報告上級單位，縣府、退輔會。

萬樹人說，初步調查結果，不是職場霸凌事件，可能是性別友善認知不足有關，會根據相關法令，職業衛生安全法的規範，持續改善，暢通對內申訴管道，希望爾後不會再發生。

針對性平教育部分，萬樹人說，會夠過教育訓練方式，在硬體部分，除了符合法規，也要思考有沒有優於法規，這個議題是不斷進步，也會廣納外部專家委員。

據了解，這名護理師今年7月、9月在臉書發文提工作受排擠等情況。臉書社群靠北護理師近期爆料發文指出，「屏東芋頭醫院出事了。員工因主管帶頭霸凌＆單位搞特別歧視議題。以致人員精神嚴重受創自殘目前插管昏迷不醒！屏東縣府及衛生局人員是不是真的要正視屏東芋頭醫院職場霸凌的」

家屬悲痛也向屏東縣議員黃明賢團隊陳情，議員要求院方盡快對家屬說明，釐清真相，黃明賢說，家屬希望能全力救治，也希望屏東榮總管理階層明確釐清事實，了解事發過程，牽扯到哪些人事物，不要讓家屬覺得不明不白。

黃明賢說，希望也能建立制度，職場霸凌要有通報機制，讓不公平待遇適時傳達管理階層。另外也牽扯到，人進到醫院是否有相關醫療疏失，昏迷相當嚴重，家屬希望治療過程能明確知道在哪個環節出問題，為什麼會到瀕臨死亡的過程。

屏東縣府表示，本月24日上午由勞青處及衛生局偕同入院訪調，涉及職場霸凌「職業安全衛生法」，亦同步主動通報勞動部南區職安中心前往勞檢。另涉及「性別平等工作法」相關規定，縣府已依法要求院方須7天內啟動調查，亦需將調查報告及懲戒結果通報本府，經查若有違反性別平等工作法的規定得依法裁處。

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屏東榮總急診護理師驚傳疑因性別認同遭職場霸凌，院方今出面說明，全案不是霸凌，可能是性別友善認知不足。記者劉星君／攝影
屏東榮總急診護理師驚傳疑因性別認同遭職場霸凌，院方今出面說明，全案不是霸凌，可能是性別友善認知不足。記者劉星君／攝影
屏東榮總急診護理師驚傳疑因性別認同遭職場霸凌，屏東榮總行政副院長萬樹人說，全案不是霸凌，可能是性別友善認知不足。記者劉星君／攝影
屏東榮總急診護理師驚傳疑因性別認同遭職場霸凌，屏東榮總行政副院長萬樹人說，全案不是霸凌，可能是性別友善認知不足。記者劉星君／攝影

屏東縣 職場霸凌 護理師

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