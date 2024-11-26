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85歲失智老翁徘徊街頭逾1小時亂認親 樹林警助他回家

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林區俊興街、三俊街口，日前出現一名85歲莊姓老翁獨自徘徊超過1小時，看似迷路且會在路上，將陌生路人攔下來亂認親。轄區三多派出所警員林欣儀、于敬翰、李嘉偉晚間7時許正執行巡邏勤務，獲報於是前往現場關心。

員警到場後，發現莊姓老翁無法清楚表達語意，所幸手上戴有愛心手鍊，於是立即查證老翁真實姓名及家屬資料，先將老翁帶回派出所內安置休息，並通知家屬前來帶回。

經查，老翁患有嚴重失智症及慢性疾病等，平時由家屬照顧，當天他獨自從新莊區住家外出後便不知去向，讓家屬找不到心急如焚，不料老翁竟跨區步行到2公里外的樹林區，幸好有熱心民眾報警及員警積極協助，老翁才能平安回家。

樹林警分局呼籲，家人若有精神障礙或是失智現象，可佩戴註記基本資料的防走失手鍊，並向縣、市警局鑑識中心（科），或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以便若不慎走失，可即時聯繫到家屬，平安返家。

新北市樹林區日前出現一名85歲莊姓老翁獨自徘徊在街頭，且將陌生路人攔下來亂認親，員警依其愛心手鍊查證真實姓名及家屬資料，順利通知家屬前來帶回。圖／樹林分局提供
新北市樹林區日前出現一名85歲莊姓老翁獨自徘徊在街頭，且將陌生路人攔下來亂認親，員警依其愛心手鍊查證真實姓名及家屬資料，順利通知家屬前來帶回。圖／樹林分局提供

失智症 家人

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