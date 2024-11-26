又見小艇摸黑在高雄港捕魚 航港局：最高可罰50萬元
高雄港內又有漁民駕船違規捕魚！2名男子24日晚間駕駛1艘小艇，在高雄港內違規放網捕魚，過程中民眾目擊並拍攝影片貼上網路。航港局表示，港區內不得採捕，這艘小艇違規採捕，已違反商港法36條，可罰10萬元至50萬元。
高雄港內禁止垂釣、捕魚，常有釣魚愛好者被港警驅離甚至開單，但有不肖漁民會趁著夜間，駕駛小船在港區內放網捕魚，這些小船機動性強、警覺性高，下網之後會迅速收網離開，海巡人員接獲民眾報案趕來查緝時，通常已經逃逸無蹤。
有民眾24日深夜，發現2名男子搭乘1艘小艇在高雄港內違規下網捕魚，其中一名坐在船尾的男子，一邊操控船隻行進方向，一邊熟練地放下漁網，另名男子則坐在船頭休息。
航港局表示，高雄港是商港，港區內不得養殖及採捕水產動植物，違規採捕違反商港法36條，可罰款10萬元以上50萬元以下；航港局24日深夜未接獲通報有小艇違規捕魚，民眾可以檢送相關事證給港務公司，確認行為人及事證後，再由港公司提送相關資料航港局裁罰。
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