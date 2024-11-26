未打方向燈竟收到「高額罰款」通知？新竹市監理站：是陷阱

新竹市有民眾因騎車未打方向燈，遭檢舉挨罰1200元，不過近來卻收到一封Mail署名「監理通知」信件，宣稱有未處理的交通違規，要求在24小時內透過指定的連結繳納，否則將面臨「高額罰款」。新竹市監理站也強調，各區監理所不會發送繳費通知。

黃姓民眾投訴指出，最近他因騎車未打方向燈遭人檢舉，最近收到罰單正想上網繳款時，電子信箱卻收到Mail署名「監理通知」信件，信件上寫著他因違反交通管理事件超過處理期限，並告知要24小時內盡快處理，否則將面臨「高額罰款」。

由於最近確實收到罰單，黃姓民眾點擊信中連結網址發現是監理服務網，不過網址越看越奇怪，竟是「www.bxqyrnv.cc/」上網一查才知道，原來是詐騙信件，由於收到信件時候以為超過罰單繳款期限很緊張，加上連結的網頁做的和以往繳費的監理站網站一模一樣，差點上當受騙。

新竹市監理站表示，近期常有假冒公路局、監理所或監理服務網名義，通知民眾「交通違規快過期」詐騙情事。各區監理所不會發送簡訊通知「交通違規未繳納」，請勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。官方網站請認明「gov.tw」結尾。如有任何疑問，也可以撥打165反詐騙專線查詢。

新竹市監理站說明，為杜絕詐騙集團假冒政府機關名義以簡訊詐騙，現行交通部公路局轄下監理機關發送的簡訊均使用「政府專屬短碼簡訊平台」專屬政府機關發送簡訊的短碼「111」，方便民眾快速識別其為政府機關所發送之簡訊。

新竹市監理站站長黃友川表示，「監理服務網」的正確網址為https://www.mvdis.gov.tw/，民眾切勿點擊來源不明之電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，造成個資外洩與荷包失血。