快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

聽新聞
0:00 / 0:00

未打方向燈竟收到「高額罰款」通知？新竹市監理站：是陷阱

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市有民眾因騎車未打方向燈，遭檢舉挨罰1200元，不過近來卻收到一封Mail署名「監理通知」信件，宣稱有未處理的交通違規，要求在24小時內透過指定的連結繳納，否則將面臨「高額罰款」。新竹市監理站也強調，各區監理所不會發送繳費通知。

黃姓民眾投訴指出，最近他因騎車未打方向燈遭人檢舉，最近收到罰單正想上網繳款時，電子信箱卻收到Mail署名「監理通知」信件，信件上寫著他因違反交通管理事件超過處理期限，並告知要24小時內盡快處理，否則將面臨「高額罰款」。

由於最近確實收到罰單，黃姓民眾點擊信中連結網址發現是監理服務網，不過網址越看越奇怪，竟是「www.bxqyrnv.cc/」上網一查才知道，原來是詐騙信件，由於收到信件時候以為超過罰單繳款期限很緊張，加上連結的網頁做的和以往繳費的監理站網站一模一樣，差點上當受騙。

新竹市監理站表示，近期常有假冒公路局、監理所或監理服務網名義，通知民眾「交通違規快過期」詐騙情事。各區監理所不會發送簡訊通知「交通違規未繳納」，請勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。官方網站請認明「gov.tw」結尾。如有任何疑問，也可以撥打165反詐騙專線查詢。

新竹市監理站說明，為杜絕詐騙集團假冒政府機關名義以簡訊詐騙，現行交通部公路局轄下監理機關發送的簡訊均使用「政府專屬短碼簡訊平台」專屬政府機關發送簡訊的短碼「111」，方便民眾快速識別其為政府機關所發送之簡訊。

新竹市監理站站長黃友川表示，「監理服務網」的正確網址為https://www.mvdis.gov.tw/，民眾切勿點擊來源不明之電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，造成個資外洩與荷包失血。

如有疑義可直接向各地區監理所、站查證或加入「監理服務網」會員查詢，另可手機下載並安裝「監理服務APP」，或是撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035及165反詐騙諮詢專線諮詢，以維護自身權益。

民眾表示，由於收到信件時候以為超過罰單繳款期限很緊張，加上連結的網頁做的和以往繳費的監理站網站一模一樣，差點上當受騙。圖／民眾提供
民眾表示，由於收到信件時候以為超過罰單繳款期限很緊張，加上連結的網頁做的和以往繳費的監理站網站一模一樣，差點上當受騙。圖／民眾提供

新竹 監理站 詐騙集團

延伸閱讀

12強賽／中華隊郭俊麟傑出表現 竹市府加碼發獎勵金將辦見面會

擬跟進新竹市政策 新竹縣規畫全面補助幼兒輪狀病毒疫苗

名醫突收交通違規信件差點上當 逼真截圖曝光網驚：我也收過

車燈殼橘紅不分？騎士基隆監理站驗車 被嗆「色盲」氣提告

相關新聞

桃園物流大廠爆員工糾紛 男憤持榔頭打同事遭壓制逮捕

桃園市大園區中山南路一處物流大廠今上午7點多發生殺人未遂案，一名43歲蔡姓男員工與25歲陳姓男員工平時感情不睦，今上午蔡...

台中男開車中路樹突然倒下來 砸中車尾幸無人傷

台中市黃姓男子在今早開車行經西屯區福科路時，突然遇到路樹倒塌，幸好僅砸中黃的車尾，黃沒有受傷，警方獲報後到場交管，協助移...

85歲失智老翁徘徊街頭逾1小時亂認親 樹林警助他回家

新北市樹林區俊興街、三俊街口，日前出現一名85歲莊姓老翁獨自徘徊超過1小時，看似迷路且會在路上，將陌生路人攔下來亂認親。...

又見小艇摸黑在高雄港捕魚 航港局：最高可罰50萬元

高雄港內又有漁民駕船違規捕魚！2名男子24日晚間駕駛1艘小艇，在高雄港內違規放網捕魚，過程中民眾目擊並拍攝影片貼上網路。...

未打方向燈竟收到「高額罰款」通知？新竹市監理站：是陷阱

新竹市有民眾因騎車未打方向燈，遭檢舉挨罰1200元，不過近來卻收到一封Mail署名「監理通知」信件，宣稱有未處理的交通違...

來就捕！林口警停車場埋伏守株待兔 逮4嫌扣271萬贓款

新北市林口警方溯源追查詐騙集團，鎖定擔任收水手的33歲林男行蹤，22日趁林男交易時將他逮捕，同時還逮獲前來交易的李姓收水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。