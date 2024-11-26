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跨性別護理師疑遭霸凌自殘 屏榮儘速開性別友善會議

中央社／ 屏東縣26日電

屏東榮民總醫院一護理師疑因性別認同遭職場霸凌自殘，仍在加護病房救治；屏榮今天表示，初步認定非職場霸凌，將儘快召開相關性別友善會議，後續暢通對內申訴管道。

臉書（Facebook）粉專靠北護理師近日出現幾則貼文指出，有員工因主管帶頭霸凌，單位有特殊性別歧視，致人員精神嚴重受創自殘，目前插管昏迷不醒；此事件反對意見，也曾在同一粉專發文表示，不理解第三性為何可使用女性更衣室。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳日前透過直播表示，認識此名疑遭霸凌護理師，是生理男心理女，8年前他就問過「男生可不可以穿裙子」，當時告訴他已是多元性別時代，多年來他也勇敢往前走；不過，去年開始有人在靠北護理師發文，對跨性別女性與女性使用同更衣室表疑慮，每每看到這名護理師在臉書（Facebook）傾訴遭網霸，也只能加以鼓勵，他也曾說「會堅強」。

陳玉鳳認為，更衣室可以鎖，並沒妨礙到同事。這名護理師後來妥協到別處使用更衣室，卻也說「很茫然、很無助，不知道自己做錯什麼」；屏東護理主管也知道，但針對更衣室使用的網路發文已有1年，主管卻未積極處理。

屏榮副院長萬樹人今天接受媒體聯訪表示，院方非常關切此議題，也迅速召開院內員工關懷會議，重要決議是，將儘快召開相關性別友善會議，召集外部委員作最好建議；此外，也已報告給屏東縣政府與退輔會等上級單位。

萬樹人說，昨天、前天上級單位皆派高層來訪視，初步調查結果，認為不是職場霸凌，而與性別友善認知不足有關，後續會根據職業衛生安全法作改善，也暢通對內申訴管道，盼莫再發生類似情事；在議題部分，除了要符合法規外，也要思考是否優於法規，因為跨性別議題是不斷進步的，全世界都是如此。

職場霸凌 護理師 跨性別

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