來就捕！林口警停車場埋伏守株待兔 逮4嫌扣271萬贓款
新北市林口警方溯源追查詐騙集團，鎖定擔任收水手的33歲林男行蹤，22日趁林男交易時將他逮捕，同時還逮獲前來交易的李姓收水手。警方持續於現場埋伏，再逮捕前來交款的26歲林男及陳男，共起出271萬贓款，詢後依詐欺及洗錢罪嫌將4人送辦。
據了解，林口警方日前透過溯源詐騙案件並分析監視器畫面，鎖定擔任詐騙集團上層收水手的33歲林男，發現林男頻繁於多處停車場進行收水，警方成立專案小組查出林男22日上午將於樹林區一處停車場交易，立即前往現場埋伏。
當警方發現1名男子打開林男車門上車後迅速上前攔查，確認男子是擔任詐騙集團收水手的33歲李男，並查扣41萬9千元贓款、手機及點鈔機。警方逮人後不動聲色繼續埋伏，再逮捕前來交水的26歲林男，並在其車上搜出230萬元贓款，警方追查贓款來源再查獲33歲陳姓車手，詢後將4人依詐欺及洗錢防制法移送法辦。
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