球棒隊出動？台中東區停車場、車行被猛砸 15輛車毀損

台中市東區樂業路一間車行及車行旁停車場在今天凌晨5時許，有多名歹徒涉嫌持球棒，對車行招牌、車輛，以及停車場內的車輛猛砸，一共有15輛汽機車受損。警方獲報後，已陸續查緝多名涉案人到案，後續將釐清涉案人動機，目前暫依妨害秩序、毀損等罪方向偵辦。

第三警分局在今天清晨5時許獲報，東區樂業路一車行前發生毀損案件，警方獲報後到場查處，但到場時相關涉案人已逃離，經調閱相關監視器後，鎖定相關涉案車輛，已帶回多名涉案人，將釐清案發經過與動機。

經查，此案案發地點是一間租賃車車行，旁有私人停車場供車行、附近住戶停使用，涉案歹徒分乘多部車輛到場後，即下車毀損現場車行招牌，以及7輛轎車、8輛機車，犯案完旋即上車逃離，犯案動機是否與車行有關，將後續釐清。