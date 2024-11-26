快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

球棒隊出動？台中東區停車場、車行被猛砸 15輛車毀損

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區樂業路一間車行及車行旁停車場在今天凌晨5時許，有多名歹徒涉嫌持球棒，對車行招牌、車輛，以及停車場內的車輛猛砸，一共有15輛汽機車受損。警方獲報後，已陸續查緝多名涉案人到案，後續將釐清涉案人動機，目前暫依妨害秩序、毀損等罪方向偵辦。

第三警分局在今天清晨5時許獲報，東區樂業路一車行前發生毀損案件，警方獲報後到場查處，但到場時相關涉案人已逃離，經調閱相關監視器後，鎖定相關涉案車輛，已帶回多名涉案人，將釐清案發經過與動機。

經查，此案案發地點是一間租賃車車行，旁有私人停車場供車行、附近住戶停使用，涉案歹徒分乘多部車輛到場後，即下車毀損現場車行招牌，以及7輛轎車、8輛機車，犯案完旋即上車逃離，犯案動機是否與車行有關，將後續釐清。

第三警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

台中市東區樂業路的一間車行、停車場在今天凌晨，有多名歹徒持球棒毀損，有15輛汽機車受害。圖／讀者提供
台中市東區樂業路的一間車行、停車場在今天凌晨，有多名歹徒持球棒毀損，有15輛汽機車受害。圖／讀者提供
台中市東區樂業路的一間車行、停車場在今天凌晨，有多名歹徒持球棒毀損，有15輛汽機車受害。圖／讀者提供
台中市東區樂業路的一間車行、停車場在今天凌晨，有多名歹徒持球棒毀損，有15輛汽機車受害。圖／讀者提供

停車場 東區 車行

延伸閱讀

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！日本小園海斗讚：太厲害太帥

潘傑楷撲壘時左手小拇指脫臼 醫揭秘：「對打擊影響小」原因

台中東區旱溪堤防旁有男屍 頭套塑膠袋有氣瓶警查身分

NBA／「希臘怪物」飆37分大三元 公鹿6戰5勝重返東區前6

相關新聞

桃園物流大廠爆員工糾紛 男憤持榔頭打同事遭壓制逮捕

桃園市大園區中山南路一處物流大廠今上午7點多發生殺人未遂案，一名43歲蔡姓男員工與25歲陳姓男員工平時感情不睦，今上午蔡...

台中男開車中路樹突然倒下來 砸中車尾幸無人傷

台中市黃姓男子在今早開車行經西屯區福科路時，突然遇到路樹倒塌，幸好僅砸中黃的車尾，黃沒有受傷，警方獲報後到場交管，協助移...

85歲失智老翁徘徊街頭逾1小時亂認親 樹林警助他回家

新北市樹林區俊興街、三俊街口，日前出現一名85歲莊姓老翁獨自徘徊超過1小時，看似迷路且會在路上，將陌生路人攔下來亂認親。...

又見小艇摸黑在高雄港捕魚 航港局：最高可罰50萬元

高雄港內又有漁民駕船違規捕魚！2名男子24日晚間駕駛1艘小艇，在高雄港內違規放網捕魚，過程中民眾目擊並拍攝影片貼上網路。...

未打方向燈竟收到「高額罰款」通知？新竹市監理站：是陷阱

新竹市有民眾因騎車未打方向燈，遭檢舉挨罰1200元，不過近來卻收到一封Mail署名「監理通知」信件，宣稱有未處理的交通違...

來就捕！林口警停車場埋伏守株待兔 逮4嫌扣271萬贓款

新北市林口警方溯源追查詐騙集團，鎖定擔任收水手的33歲林男行蹤，22日趁林男交易時將他逮捕，同時還逮獲前來交易的李姓收水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。