桃園物流大廠爆員工糾紛 男憤持榔頭打同事遭壓制逮捕

桃園市大園區中山南路一處物流大廠今上午7點多發生殺人未遂案，一名43歲蔡姓男員工與25歲陳姓男員工平時感情不睦，今上午蔡男到賣場購買榔頭，返回公司找到陳男後猛攻擊陳男頭部，造成陳男頭部撕裂傷送醫救治，警方獲報到場依法將蔡男帶回偵辦。

據了解，蔡男與陳男平時因工作摩擦早有嫌隙，今上午蔡男心生不滿隨到附近的五金百貨行購買榔頭，返回公司廠區與陳男發生爭執，由於當時正值上班時間，許多員工正在現場排隊繳交物品，蔡男找到陳男後疑似先朝對方噴灑不明液體，導致陳男雙眼睜不開，隨即持預藏的榔頭猛敲對方頭部。