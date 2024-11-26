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桃園物流大廠爆員工糾紛 男憤持榔頭打同事遭壓制逮捕

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區中山南路一處物流大廠今上午7點多發生殺人未遂案，一名43歲蔡姓男員工與25歲陳姓男員工平時感情不睦，今上午蔡男到賣場購買榔頭，返回公司找到陳男後猛攻擊陳男頭部，造成陳男頭部撕裂傷送醫救治，警方獲報到場依法將蔡男帶回偵辦。

據了解，蔡男與陳男平時因工作摩擦早有嫌隙，今上午蔡男心生不滿隨到附近的五金百貨行購買榔頭，返回公司廠區與陳男發生爭執，由於當時正值上班時間，許多員工正在現場排隊繳交物品，蔡男找到陳男後疑似先朝對方噴灑不明液體，導致陳男雙眼睜不開，隨即持預藏的榔頭猛敲對方頭部。

陳男遭打後倒在地上流血，其他員工目睹當場嚇壞趕緊幫忙止血並報警，救護人員到場時陳男意識清楚，但頭部撕裂傷、右眼無法睜開及雙眼疼痛，送往敏盛醫院治療；員警抵達現場後立即將蔡男壓制在地逮捕，據悉蔡男過去曾有公共危險、妨害公務等前科，警方依涉犯殺人未遂罪將其帶回偵辦中。

桃園市大園區中山南路一處物流大廠今上午7點多發生殺人未遂案，一名43歲蔡姓男員工持榔頭敲擊25歲陳姓男員工，警方獲報到場依法將蔡男帶回偵辦。聯合報系資料照
桃園市大園區中山南路一處物流大廠今上午7點多發生殺人未遂案，一名43歲蔡姓男員工持榔頭敲擊25歲陳姓男員工，警方獲報到場依法將蔡男帶回偵辦。聯合報系資料照

桃園 殺人未遂 物流

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