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不耐餐廳排隊久候…台中男竟開老闆千萬「邁巴赫」衝撞居酒屋
台中市王姓男子在今天凌晨1時許，駕駛老闆要價千萬的賓士休旅車Maybach GLS 600，前往西區民權路一間居酒屋用餐，疑因餐廳客人眾多，不耐久候，心生不滿，王與店家口角後，王男即駕駛該輛賓士休旅車倒車，撞擊店家的木門，導致店家木門毀損，警方獲報後，認為王涉有恐嚇犯行，依法送辦。
第一警分局在今天凌晨1時許獲報，有客人駕駛賓士休旅車衝撞一間居酒屋的木門，造成店家木門毀損，警方通知涉案王姓男子後，依恐嚇罪送辦。
經查，案發時是王姓男子（24歲）駕駛雇主的賓士車，前往該間居酒屋用餐，但店家回應需等候，不過王見店內仍有空位，不滿自己是常客，卻被店家以「有人訂位」為由，要求候位，因而心生不滿，駕駛休旅車以倒車方式，衝撞店家的木門，造成店家木門底部毀損。
第一警分局呼籲，民眾切勿以身試法，警方將秉持毋枉毋縱、貫徹維護治安的決心，對於不法情事絕不寬待，務必將不法分子繩之以法，以維護市民生活環境。
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