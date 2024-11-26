幫被害少女鎖上「地獄之門」檢察官謝欣如獲紫絲帶獎

橋頭地檢署檢察官謝欣如指揮偵破多起人口販運、性剝削、補習班狼師、重大虐童等案件，還投身犯罪預防，長期致力婦幼保護，今年獲頒衛生福利部的「紫絲帶獎」，表彰她在婦幼、兒少工作付出的努力。

衛福部為表彰國內推動家暴、性侵害防治、性騷擾防治、兒少保護（含兒少性剝削防制）、老人保護、身心障礙者保護等有功人士，頒發紫絲帶獎，該獎也是國內保護服務工作的最高榮譽。

橋檢指出，謝欣如檢察官在職期間，積極建構綿密的安全保護網絡，她以檢察官的司法使命，指揮偵破多起人口販運、性剝削、補習班狼師及重大虐童案件。此外，還積極投入校園防制宣導，致力於建立犯罪預防的安全網。

日前紫絲帶獎的頒獎典禮上，播出一段3分鐘的短片，謝在影片中分享偵破兒少性剝削案例的過程，她認為，許多性犯罪都起源於一張性影像，如金錢或脅迫性交、性交易，她以「地獄之門」形容性影像的外流。

為了讓未成年了解影像外流的嚴重性，謝欣如走入校園推動防治工作，她說，走入校園2小時，等於要少在辦公室工作2小時，但兩小時在學校，其實是幫助很多人，即便回去可能需要額外加班兩小時，卻是意義重大。

謝欣如說，在辦案過程裡，只要有一件幫被害人走出來，或是修復傷痛，對他們而言，就是重要的時刻，以前她求學時受過許多人幫助，期許自己也可以從手心向上的人，變成一個手心向下，幫助每一個被害人透過司法還原真相。