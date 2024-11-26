快訊

買一送一！慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo還有這些店都可以喝

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

幫被害少女鎖上「地獄之門」檢察官謝欣如獲紫絲帶獎

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

橋頭地檢署檢察官謝欣如指揮偵破多起人口販運、性剝削、補習班狼師、重大虐童等案件，還投身犯罪預防，長期致力婦幼保護，今年獲頒衛生福利部的「紫絲帶獎」，表彰她在婦幼、兒少工作付出的努力。

衛福部為表彰國內推動家暴、性侵害防治、性騷擾防治、兒少保護（含兒少性剝削防制）、老人保護、身心障礙者保護等有功人士，頒發紫絲帶獎，該獎也是國內保護服務工作的最高榮譽。

橋檢指出，謝欣如檢察官在職期間，積極建構綿密的安全保護網絡，她以檢察官的司法使命，指揮偵破多起人口販運、性剝削、補習班狼師及重大虐童案件。此外，還積極投入校園防制宣導，致力於建立犯罪預防的安全網。

日前紫絲帶獎的頒獎典禮上，播出一段3分鐘的短片，謝在影片中分享偵破兒少性剝削案例的過程，她認為，許多性犯罪都起源於一張性影像，如金錢或脅迫性交、性交易，她以「地獄之門」形容性影像的外流。

為了讓未成年了解影像外流的嚴重性，謝欣如走入校園推動防治工作，她說，走入校園2小時，等於要少在辦公室工作2小時，但兩小時在學校，其實是幫助很多人，即便回去可能需要額外加班兩小時，卻是意義重大。

謝欣如說，在辦案過程裡，只要有一件幫被害人走出來，或是修復傷痛，對他們而言，就是重要的時刻，以前她求學時受過許多人幫助，期許自己也可以從手心向上的人，變成一個手心向下，幫助每一個被害人透過司法還原真相。

除了謝欣如獲得「紫絲帶獎」外，橋頭地檢署主任檢察官陳竹君和檢察官施佳宏，則榮獲財團法人台灣防暴聯盟頒發的「菁網獎」，表彰他們在保護服務網絡中的工作。檢察事務官方信翰則因多年來在犯罪被害人保護領域的努力，也獲得法務部的肯定。

橋頭地檢署檢察官謝欣如（左）指揮偵破多起婦幼、兒少案件，還投身犯罪預防，長期致力婦幼保護，今年獲頒衛生福利部的「紫絲帶獎」。橋頭地檢署提供
橋頭地檢署檢察官謝欣如（左）指揮偵破多起婦幼、兒少案件，還投身犯罪預防，長期致力婦幼保護，今年獲頒衛生福利部的「紫絲帶獎」。橋頭地檢署提供
橋頭地檢署主任檢察官陳竹君（右）和檢察官施佳宏（左），榮獲財團法人台灣防暴聯盟頒發的「菁網獎」。橋頭地檢署提供
橋頭地檢署主任檢察官陳竹君（右）和檢察官施佳宏（左），榮獲財團法人台灣防暴聯盟頒發的「菁網獎」。橋頭地檢署提供

性剝削 檢察官

延伸閱讀

橋頭地檢署保護婦幼 多名檢察官獲獎肯定

悲！14歲少女誤上狼車 遭3男性侵到清晨慘了…調查揭恐怖內情

板橋某國中驚傳學生墜樓 14歲少女7樓墜下傷重不治

少女遇月事…除毛師提供衛生棉條 母親急阻「她還是高中生」

相關新聞

國2大湳段聯結車鋼條噴飛！對向2車遭砸 死傷不明雙向紫爆

國道二號雙向19.2公里處大湳路段今上午10點49分發生嚴重車禍，東向一輛聯結車載運鋼條不明原因不慎噴飛掉落，砸到西向車...

台中北區進化路透天火警 4樓全面燃燒警消搜救人命

台中市消防局在今早11時許獲報，北區進化路303巷透天厝傳出火警，消防局派遣中區等五個單位29名人力到場，消防隊初步回報...

任務結束！警局派出所值班台淪「惜物網」拍賣價僅500

台北市動產質借處為促進資源再利用，建置「台北惜物網」二手拍賣交易網站，提供民眾可購買公部門二手物品，常有警用車輛線上拍賣...

影／高雄路樹疑不耐風力倒下 砸中路過機車騎士

高雄市新興區今天上午路樹倒下，不巧擊中路過的機車騎士潘姓男子，致潘男受傷，送醫後已無大礙。

幫被害少女鎖上「地獄之門」檢察官謝欣如獲紫絲帶獎

橋頭地檢署檢察官謝欣如指揮偵破多起人口販運、性剝削、補習班狼師、重大虐童等案件，還投身犯罪預防，長期致力婦幼保護，今年獲...

影／他酒駕撞倒民宅圍牆 同車3名朋友受傷都想落跑被警找回

台中市大雅區昨天發生酒駕自撞車禍，男子酒駕載3名朋友自撞圍牆，他和朋友都受傷，同車3名朋友知道自己也會被罰都想落跑，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。