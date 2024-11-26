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影／他酒駕撞倒民宅圍牆 同車3名朋友受傷都想落跑被警找回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區昨天發生酒駕自撞車禍，男子酒駕載3名朋友自撞圍牆，他和朋友都受傷，同車3名朋友知道自己也會被罰都想落跑，其中1人被目擊民眾攔下，另2人落跑後，朋友再打電話通知「警察在找你們」，最後3名乘客都被罰，最少罰6000元。

台中市大雅區昨天發生驚險車禍，曾姓男子酒後開車載3人，撞倒民宅圍牆和汽機車，屋主平常此時間都在站在家門口，朋友說，還好朋友剛好不在門口，否則後果不堪設想，驚險車禍造成4人受傷。

據了解，曾男酒駕自撞後與3名朋友都受傷，巨大撞擊聲驚嚇附近居民紛紛外出查看，有人看到曾男受傷從車內走出，另一名乘客已走到車外想離開，被民眾攔下，但另2人已離開自行就醫，警方到場後，要求在場乘客通知另2人出面，另2人接到朋友電話後，自知逃不過，主動到派出所說明將受罰。

警方表示，除駕駛曾男依公危送辦，另同車3名乘客，違反道路交通管理處罰條例，年滿18歲之同車乘客處6000元以上1萬5000元以下罰鍰；但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限，依法製單舉發。

台中市大雅警分局表示，昨天中午2點6分，大雅區和平路發生酒駕交通事故，30歲曾男駕駛轎車自撞民宅圍牆，致圍牆側柱倒塌波及該址轎車及機車，轎車及機車車身受損。警方依規定到場處置，現場4人都受傷，曾男經檢測有酒精反應，酒測值超標，後續將依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大雅區昨天發生酒駕自撞車禍，4人受傷。圖／警方提供
台中市大雅區昨天發生酒駕自撞車禍，4人受傷。圖／警方提供
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台中市大雅區昨天發生酒駕自撞車禍，4人受傷。圖／警方提供
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台中市 朋友 自撞 車禍 酒駕

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