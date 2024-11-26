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橋頭地檢署保護婦幼 多名檢察官獲獎肯定

中央社／ 高雄26日電

婦幼案件隱密且蒐證不易，偵辦檢察官更須謹慎避免被害人二次傷害，橋頭地檢署致力保護婦幼，檢察官謝欣如今年榮獲國內婦幼保護工作最高榮譽「紫絲帶獎」、主任檢察官陳竹君及檢察官施佳宏獲「菁網獎」。

橋頭地檢署指出，謝欣如長期致力偵辦婦幼保護案件，與其他婦幼保護網絡夥伴即時聯繫，發揮團隊最大效能，指揮偵破多起人口販運、性剝削、補習班狼師、重大虐童等案件，並投入校園防制宣導，建構犯罪預防安全網，今年榮獲衛生福利部頒發國內婦幼保護工作最高榮譽「紫絲帶獎」殊榮。

另外，僅分發到橋檢服務2年的施佳宏，初生之犢不畏虎，在第5屆紫絲帶獎得主、主任檢察官陳竹君帶領下，指揮偵辦多起網路性影像、兒虐致死、兒少不當用藥及毒品家庭案件，解救多名被害兒少，2人與網絡團隊共同獲得財團法人台灣防暴聯盟保護服務網絡之承諾與行動「菁網獎」。

在犯罪被害人保護領域，有檢察事務官方信翰長期協助被害人申請犯罪被害人補償金，以填補被害人損害，提供實質支持與協助，獲法務部推展犯罪被害人保護工作有功人士肯定，展現地檢署打擊暴力犯罪，保護婦幼安全決心。

橋檢今天發布新聞稿指出，家暴、性侵、性騷擾、兒虐、兒少性剝削等婦幼案件具隱密及蒐證不易特性，對檢察官而言，是充滿艱鉅挑戰的任務，檢察長張春暉具豐富辦案經驗與敏銳觀察洞悉能力，曾以跨國境人口販運剝削案件獲國際檢察官協會特別貢獻獎最高殊榮，有檢察界「人口販運防制小王子」之稱。

橋檢表示，張春暉除責成專責檢察官負責偵辦處理外，也透過教育訓練及經驗傳承增進檢察官專業職能，並與警政、社政、醫療等網絡密切聯繫合作，打擊家暴、性侵、兒虐等犯罪，未來會持續在婦幼保護領域中替弱勢被害人發聲，建構更綿密安全防護網絡，作為婦幼保護最堅實防線。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 檢察官

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