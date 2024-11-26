任務結束！警局派出所值班台淪「惜物網」拍賣價僅500

台北市動產質借處為促進資源再利用，建置「台北惜物網」二手拍賣交易網站，提供民眾可購買公部門二手物品，常有警用車輛線上拍賣，相當搶手，不過有網友發現，1張金山分局派出所的報廢值班台，在惜物網拍賣，底價只有500元，覺得好廉價。

台北市動產質借處經營的「台北惜物網」可搜羅全國各政府機關拍賣報廢公產的平台，員警表示，雖然拍賣品上警察相關圖案都在，但拍賣時應該跟警用機車一樣，圖案都會拆掉。

物質處指出，該值班台購置年限13年，需自行拆除搬運，放置地點在新北市金山區中角派所，拍賣前開放現場看貨，拍賣開始與截止日在11月20日至11月27日，明天就會開標，但目前尚無人投標。

對於拍賣價底價只有500元，動質處表示，通常是估殘值，大約是百分之一，這張班台所屬單位買進時是2.4萬元，殘值是240元，500已經是多了1倍，如果幾次都沒人標，拍賣單位就會自己處理掉。