影／潑酸？新莊公寓梯間堆放大量回收物 不明液體滲漏灼傷拾荒婦手
新北市新莊區1名65歲賴姓婦人昨天在住家公寓1樓撿拾回收物時，疑似遭不明液體灼傷手指，鄰居懷疑遭人潑酸立即報警。新莊警獲報到場查訪，發現近期賴女並未與人發生衝突，研判應是意外。而賴女在樓梯間堆放雜物部分已通報環保局查處。
據了解，住在新莊區雙鳳路從事資源回收的65歲賴姓婦人，平時都在住家公寓1樓樓梯間放回收物，導致樓梯間雜物堆積如山多次遭人檢舉，警方及環保局已多次前往查處並開立罰單。不料昨天上午7時許賴婦在整理1樓樓梯間回收物時，上層的回收物突然崩落，1包裝著不明液體的塑膠袋破裂，賴婦手指碰觸該液體導致灼傷。
同棟鄰居得知後懷疑遭不明人士潑酸立即報警，新莊警方獲報趕抵，發現賴婦已將1樓梯間、地板，用大量清水清洗乾淨，現場跡證已遭破壞。警方經查訪左鄰右舍，得知近期該公寓或賴女並為與人發生仇恨及糾紛，鄰居也表示並無異狀，加上賴婦指稱該液體是裝在袋子內，初步排除遭人潑灑。賴婦也表示不提出傷害告訴。至於賴婦在樓梯間堆放雜物部分，警方已通報環保局到場查處。
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