影／潑酸？新莊公寓梯間堆放大量回收物 不明液體滲漏灼傷拾荒婦手

新北市新莊區1名65歲賴姓婦人昨天在住家公寓1樓撿拾回收物時，疑似遭不明液體灼傷手指，鄰居懷疑遭人潑酸立即報警。新莊警獲報到場查訪，發現近期賴女並未與人發生衝突，研判應是意外。而賴女在樓梯間堆放雜物部分已通報環保局查處。

據了解，住在新莊區雙鳳路從事資源回收的65歲賴姓婦人，平時都在住家公寓1樓樓梯間放回收物，導致樓梯間雜物堆積如山多次遭人檢舉，警方及環保局已多次前往查處並開立罰單。不料昨天上午7時許賴婦在整理1樓樓梯間回收物時，上層的回收物突然崩落，1包裝著不明液體的塑膠袋破裂，賴婦手指碰觸該液體導致灼傷。