北捷1男子激動拍打、狂踹車門 民眾錄影稱「膽顫心驚」
台北捷運今天上午7點多，在紅樹林站開往象山站方向一列車，有一名旅客情緒激動，多次推打、踹捷運車門，一旁民眾拍下影片上傳社群網站，引起議論。北捷表示，當下行車專員回報後請站長及保全處理，未影響到營運，提醒若影響到行車安全，恐裁處1500元以上到7500元以下罰鍰。
從民眾拍下的影片中，疑似持愛心卡的男子，口中念念有詞，但情緒明顯有些激動，時不時對左右車門做出拍打、大力踹車門動作，站在車門旁的民眾也被嚇到。影片留言指上學也要心驚膽顫，不過也有民眾緩頰表示，特殊生很難控制自己，不需要特意公審。
北捷表示，上午7點多行控中心持續監控列車運轉時，紅樹林站往象山站方向一列車，行車專員回報有旅客按壓對講機通知車上有旅客情緒激動，行控中心請站長及保全上車處理，後續保全陪同搭車至奇岩站下車，未影響營運。
北捷說，依網友影片，旅客有踢車門，雖未妨礙列車運行及設備正常運作，但如其行為有影響行車安全疑慮，若不聽勸止，可依法裁處1500元以上，7500元以下罰鍰。
同時，北捷呼籲旅客，如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。
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