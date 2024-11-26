野柳擱淺貨輪抽出5噸重油 今暫停29日起海象穩再抽4天

貨輪擱淺野柳岬善後團隊昨晚開始抽油，今天清晨因海象轉差暫停，航港局表示，已抽出5噸重油到動態定位船舶水晶號，因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油將採分次、分段執行，下次可抽時間為11月29日至12月2日間，盡早抽除290噸殘油。

航港局指出，在船東互保公司（P&I）委託的海事專業團隊前置作業及安全第一原則下，昨上午啟動抽油作業，優先抽除汙染風險最高的重油，先進行油櫃注水作業，以利餘油抽除，昨晚8時20分順利抽出餘油至接收餘油之動態定位船舶水晶號，但因海象限制，今天清晨暫告一段落。

另為避免二次災害，航港局強化抽油過程的汙染防治措施，除備妥海上除汙船機與設備外，並由專業人員持續監視抽油管線狀態，如有異常立即暫停作業。

航港局表示，為因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業將採分次分段方式執行，航港局及P&I委託的專業團隊將依照氣象署的海象預報，把握每次允許作業的海象期間，加速抽除殘油，下次預計可抽油期間約為11月29日至12月2日間，在海象較為平穩下接續辦理，期儘早抽除290噸殘油。

至船體與橋式機的移除，航港局已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，俟其提出後再會同相關單位審查，盡快恢復野柳地質景觀原貌並維護海洋生態環境與漁業資源。