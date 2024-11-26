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野柳擱淺貨輪抽油後下一步 要求保險公司提船貨移除計畫

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／新北即時報導

貨輪擱淺野柳岬善後團隊昨晚開始抽油，今早因海象轉差暫停，依天氣預測資訊，評估28日再次抽油，順利的話3個工作天就能完成，化解汙染海洋危機。航港局另要求船體險業者提出移船、貨移計畫，逾期將依商港法裁罰。

中國大陸鈺洲啟航貨輪10月14日進基港隆靠泊時，撞倒碼頭上的橋式起重機，因洽商理賠，遲至10月29日清晨離港。當時颱風逼近台灣，航經野柳海域動力不足錨定待援，船長當晚決定棄船，船上17人全數獲救，貨輪31日凌晨在野柳岬擱淺。

交通部航港局和第三方保險公司研商善後方案，決定優先抽取船上約290噸油料，以防船體受損加劇時外洩，汙染海洋和海岸。抽油作業受到海象不佳影響，工程人員11月13日才將大型抽油機具吊掛上鈺輪。

鈺輪裝載3部橋式機，固定置放在靠船首的橋式起重機，在貨輪擱淺傾倒。工程人員14日上船備抽油前置作業時，發現放置在中間的橋式卸貨機，因被傾倒的起重機撞擊，固定基樁鬆脫，有傾倒疑慮，當天暫緩抽油作業。

善後團隊原本想燒焊穩固鬆脫的橋式機再抽油，但評估不可行，有人建議切割移除再抽油，但也將推遲抽油作業。工程團隊觀察日前東北季風造成海象變差，橋式機並未明顯位移，決定「冒險」抽油，過程中會派員監看船、貨狀況，防範衍生其他意外。

工程人員25日將抽油所需的小型機具運上鈺輪，完成管線布設、鑽孔、安裝抽油閥等前置作業。但因重油並未裝滿油艙，因此要注水讓重油浮升，直到昨晚浮到抽油閥位置才開始抽油，並在今晚海象變差時中止，待海象好轉再繼續抽油。

工程人員說，抽取鈺輪上的油料，防止外洩汙染海洋是善後工作重中之重，至於船體和裝載的貨物如何處理，將由船體險業者提出方案。

據了解，鈺輪船東想要放棄船、貨申請理賠，但承保的大陸保險業者希望「還有救」，評估拖離現場，減低理賠金額。航港局已限期要求船體險業者，提出正式書面意見及船、貨移除計畫，若未於期限內提出，將依商港法裁罰。

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後團隊昨晚開始抽取重油，到了今晨因海象變差中止。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後團隊昨晚開始抽取重油，到了今晨因海象變差中止。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後團隊昨晚開始抽取重油，到了今晨因海象變差中止。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後團隊昨晚開始抽取重油，到了今晨因海象變差中止。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後團隊昨晚開始抽取重油，到了今晨因海象變差中止。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後團隊昨晚開始抽取重油，到了今晨因海象變差中止。圖／讀者提供

團隊 海象 航港局 野柳

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