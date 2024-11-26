罰2倍稅牌照稅！車輛報廢後少做這動作 新竹男被罰1.4萬

新竹市王姓男子因車輛老舊委託車廠報廢後回收，未料最近卻收到牌照稅罰鍰繳款書，原來是他的牌照遭移用，懸掛在其他車輛上被警方查獲，被處全年應納稅額7120元2倍的罰鍰1萬4240元。

新竹市稅務局說明，民眾常誤以為車輛老舊或毀損不堪使用，交由車廠代辦回收就完成報廢。其實車體環保回收後，還要向監理機關繳回2面牌照，才算完成報廢登記手續，使用牌照稅則按日計算至回收前1日，如有溢繳稅款，稅務局會主動辦理退稅。

稅務局表示，王男遇到不肖業者，不僅未將報廢車輛的牌照繳回監理機關，還將車牌移用懸掛在其他車輛上被警方查獲，因王男是車輛所有人，負有保管牌照的責任，依使用「牌照稅法」第31條規定，對車主處全年應納稅額2倍的罰鍰，而懸掛王男車輛牌照的車主，同樣也被處全年應納稅額2倍的罰鍰。