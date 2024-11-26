快訊

真實人生／29歲即顛峰 俄羅斯方塊之父餘生的未解之謎

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

罰2倍稅牌照稅！車輛報廢後少做這動作 新竹男被罰1.4萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市王姓男子因車輛老舊委託車廠報廢後回收，未料最近卻收到牌照稅罰鍰繳款書，原來是他的牌照遭移用，懸掛在其他車輛上被警方查獲，被處全年應納稅額7120元2倍的罰鍰1萬4240元。

新竹市稅務局說明，民眾常誤以為車輛老舊或毀損不堪使用，交由車廠代辦回收就完成報廢。其實車體環保回收後，還要向監理機關繳回2面牌照，才算完成報廢登記手續，使用牌照稅則按日計算至回收前1日，如有溢繳稅款，稅務局會主動辦理退稅。

稅務局表示，王男遇到不肖業者，不僅未將報廢車輛的牌照繳回監理機關，還將車牌移用懸掛在其他車輛上被警方查獲，因王男是車輛所有人，負有保管牌照的責任，依使用「牌照稅法」第31條規定，對車主處全年應納稅額2倍的罰鍰，而懸掛王男車輛牌照的車主，同樣也被處全年應納稅額2倍的罰鍰。

稅務局提醒，車主車輛回收應委託合法回收機構處理，並盡速向車籍所在地的監理機關完成報廢手續，以免車牌被轉賣或遺失遭他人移用而受罰。民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。

新竹市稅務局說明，民眾常誤以為車輛老舊或毀損不堪使用，交由車廠代辦回收就完成報廢。其實車體環保回收後，還要向監理機關繳回2面牌照，才算完成報廢登記手續。圖／報系資料照
新竹市稅務局說明，民眾常誤以為車輛老舊或毀損不堪使用，交由車廠代辦回收就完成報廢。其實車體環保回收後，還要向監理機關繳回2面牌照，才算完成報廢登記手續。圖／報系資料照

新竹 牌照稅 繳稅 車主

延伸閱讀

曾以解決問題為使命 工程師爸轉念接納愛奇兒

新竹光復高中陳禹橋獲技藝金手獎 盼成室內設計師

全民瘋棒球 新竹棒球場改善確定趕不上明年職棒開打

新竹後站夜市營運一年獲高人氣 助犯罪被害人擺攤　

相關新聞

影／頭份35歲男爛醉酒駕一路逆向 銀河路底翻滾上護欄

35歲高姓男子涉嫌酒駕，清晨6點41分駕車從頭份市信義路逆向行駛，直接衝撞設在中山高邊坡下的銀河路停車場，車子撞碎水泥護...

野柳擱淺貨輪抽出5噸重油 今暫停29日起海象穩再抽4天

貨輪擱淺野柳岬善後團隊昨晚開始抽油，今天清晨因海象轉差暫停，航港局表示，已抽出5噸重油到動態定位船舶水晶號，因應東北季風...

影／台南新手女駕駛轉彎時太快 撞壞店家鐵捲門毀1車

台南市安南區安和路、安通路口，昨天深夜11點多，發生一輛白色轎轉彎時，不慎撞擊停放眼鏡行前深色轎車及鐵捲門，白車女駕駛還...

野柳擱淺貨輪抽油後下一步 要求保險公司提船貨移除計畫

貨輪擱淺野柳岬善後團隊昨晚開始抽油，今早因海象轉差暫停，依天氣預測資訊，評估28日再次抽油，順利的話3個工作天就能完成，...

罰2倍稅牌照稅！車輛報廢後少做這動作 新竹男被罰1.4萬

新竹市王姓男子因車輛老舊委託車廠報廢後回收，未料最近卻收到牌照稅罰鍰繳款書，原來是他的牌照遭移用，懸掛在其他車輛上被警方...

影／挪威籍男子假轉機真運毒 還用空檔去信義區跑趴

關務署台北關與航空警察局安檢大隊日前執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現一個轉機的托運行李有異常，開箱後發現於行李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。