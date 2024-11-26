影／挪威籍男子假轉機真運毒 還用空檔去信義區跑趴

關務署台北關與航空警察局安檢大隊日前執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現一個轉機的托運行李有異常，開箱後發現於行李箱內發現夾藏50包共重達25.5104公斤第二級毒品大麻花，隨即逮捕從曼谷來台轉機到倫敦的挪威籍男性A嫌，訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示本案挪威籍男性A嫌年約30歲，自泰國曼谷獨自搭機來台欲轉機至英國倫敦，該嫌趁等待轉機空檔入境台灣並前往台北市信義區夜店狂歡，在發現托運行李異常後循線將犯嫌逮捕，犯嫌落網後辯稱行李箱內毒品非其個人物品，但航空公司報到紀錄及監視畫面顯示該行李確為其名下託運，當場遭逮捕送辦。

陳博全指出在今年9月間挪威籍男性A嫌企圖攜帶第二級毒品大麻花來台轉機，所幸第一線查緝人員即時查獲，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。航警局呼籲大麻為我國列管第二級毒品，使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象；長期使用會造成記憶、學習及認知能力降低，亦會產生耐受性及心理依賴性。提醒民眾勿好奇而接觸，航空警察局將持續致力於強化邊境毒品偵查量能，阻絕毒品於境外，使不法集團無可趁之機。

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