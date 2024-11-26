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影／挪威籍男子假轉機真運毒 還用空檔去信義區跑趴

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

關務署台北關與航空警察局安檢大隊日前執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現一個轉機的托運行李有異常，開箱後發現於行李箱內發現夾藏50包共重達25.5104公斤第二級毒品大麻花，隨即逮捕從曼谷來台轉機到倫敦的挪威籍男性A嫌，訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示本案挪威籍男性A嫌年約30歲，自泰國曼谷獨自搭機來台欲轉機至英國倫敦，該嫌趁等待轉機空檔入境台灣並前往台北市信義區夜店狂歡，在發現托運行李異常後循線將犯嫌逮捕，犯嫌落網後辯稱行李箱內毒品非其個人物品，但航空公司報到紀錄及監視畫面顯示該行李確為其名下託運，當場遭逮捕送辦。

陳博全指出在今年9月間挪威籍男性A嫌企圖攜帶第二級毒品大麻花來台轉機，所幸第一線查緝人員即時查獲，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。航警局呼籲大麻為我國列管第二級毒品，使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象；長期使用會造成記憶、學習及認知能力降低，亦會產生耐受性及心理依賴性。提醒民眾勿好奇而接觸，航空警察局將持續致力於強化邊境毒品偵查量能，阻絕毒品於境外，使不法集團無可趁之機。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

航空警察局會同台北關查獲轉機挪威籍犯嫌託運行李箱內夾藏第二級毒品大麻。圖／航空警察局提供
航空警察局會同台北關查獲轉機挪威籍犯嫌託運行李箱內夾藏第二級毒品大麻。圖／航空警察局提供
挪威籍男子A嫌以運輸第二級毒品大麻現行犯移送台灣桃園地方檢察署偵辦。圖／航空警察局提供
挪威籍男子A嫌以運輸第二級毒品大麻現行犯移送台灣桃園地方檢察署偵辦。圖／航空警察局提供
本案查扣第二級毒品大麻25.5104公斤。圖／航空警察局提供
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毒品 行李箱 轉機

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