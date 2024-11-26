影／台中酒駕載3人撞倒民宅圍牆和汽機車 屋主慶幸未站門口

台中市大雅區昨天發生驚險車禍，曾姓男子酒後開車載3人，撞倒民宅圍牆和汽機車，屋主平常此時間都在站在家門口，朋友說，還好朋友剛好不在門口，否則後果不堪設想，驚險車禍造成３人受傷。

警方表示，除駕駛曾男依公危送辦，另同車3名乘客，違反道路交通管理處罰條例，年滿18歲之同車乘客處6000元以上1萬5000元以下罰鍰；但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限，依法製單舉發。

台中市大雅警分局表示，昨天中午2點6分，大雅區和平路發生酒駕交通事故，30歲曾男駕駛轎車自撞民宅圍牆，致圍牆側柱倒塌波及該址轎車及機車，轎車及機車車身受損。警方依規定到場處置，現場無人受傷，曾男經檢測有酒精反應，酒測值超標，後續將依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

民宅監視器拍下酒駕自撞圍牆畫面，急煞聲後先撞倒牆再進轎車和機車，轎車最後彈到路旁；警方呼籲，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康