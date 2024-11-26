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上市公司「可成科技」凌晨廠房大火 疏散60多名員工損失待查

影／上市公司可成科技凌晨廠房大火 疏散60多名員工損失待查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台灣知名電腦與電子配件大廠可成科技今天凌晨突然起火，熊熊火焰從B棟廠房3樓竄出，因為場內有許多列管危險化學物質，台南市消防局出動五大隊多個分隊前往打火，半個多小時後火勢控制，隨後撲滅，場內60多名員工疏散沒有人傷亡，起火原因及財務損失仍待調查。

消防局凌晨12點28分獲報位於台南永康區仁愛街的上市公司可成科技廠房冒出濃煙，立即出動五大隊公園、大橋、復興、永康、鹽行、特搜等17輛消防救護車、35名消防員前往。因現場6層樓高建物是消防局列管有危險物品場所。

起火燃燒的是B棟3樓燃燒實驗器材及化學物品「氫化鋁鋰約2公斤禁水性物質」，燃燒面積20平方公尺，現場台灣員工21人，外籍工人41人，隨有損失但廠商表示不需要火場調查。

可成科技以鋁合金壓鑄件起家，1994年與筆電大廠合作開發鎂合金壓鑄件，1998年起陸續贏得歐美筆電大廠認證。近年成為智慧型手機、高階筆電一體成型機殼領導廠商，近來切入車用機構件與微創醫療器械領域。

可成科技凌晨廠房大火 疏散60多名員工無人傷亡。圖／讀者提供
可成科技凌晨廠房大火 疏散60多名員工無人傷亡。圖／讀者提供
可成科技凌晨廠房大火 疏散60多名員工無人傷亡。圖／讀者提供
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上市公司 台南 消防員 火災

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