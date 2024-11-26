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轎車駕駛台13三義跨越雙黃線 逆向正面撞機車…女騎士慘死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎車昨天在台13線苗栗縣三義鄉路段，突然失控跨越雙黃線，逆向與外側車道一輛機車相撞，騎士越南新住民黎氏傷重死亡，肇事轎車駕駛張姓男子警方檢測未飲酒，案由警方進一步調查釐清。

苗栗警察分局龍騰派出所昨天下午3點多接獲報案，台13線三義鄉伯公坑路段發生轎車、機車碰撞交通事故，轎車車頭凹陷，機車碎片散落南下2個車道，員警趕到協助管制疏導交通，黎氏女子（42歲）經由救護車送醫，傷重回天乏術。

警方初步調查，黎氏女騎機車沿台13線南下外側車道行駛，遭張男（63歲）駕駛轎車由台13線北上行駛，不明原因跨越車道，至對向發生碰撞，張男檢測無飲酒，指稱車子突然失控左偏，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗分局提醒用路人駕駛車輛務必全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

一輛轎車昨天在台13線苗栗縣三義鄉路段，突然失控逆向與外側車道一輛機車相撞，騎士越南新住民黎氏傷重死亡，案由警方進一步調查釐清。圖／民眾提供
一輛轎車昨天在台13線苗栗縣三義鄉路段，突然失控逆向與外側車道一輛機車相撞，騎士越南新住民黎氏傷重死亡，案由警方進一步調查釐清。圖／民眾提供
一輛轎車昨天在台13線苗栗縣三義鄉路段，突然失控逆向與外側車道一輛機車相撞，騎士越南新住民黎氏傷重死亡，案由警方進一步調查釐清。圖／民眾提供
一輛轎車昨天在台13線苗栗縣三義鄉路段，突然失控逆向與外側車道一輛機車相撞，騎士越南新住民黎氏傷重死亡，案由警方進一步調查釐清。圖／民眾提供
一輛轎車昨天在台13線苗栗縣三義鄉路段，突然失控逆向與外側車道一輛機車相撞，騎士越南新住民黎氏傷重死亡，案由警方進一步調查釐清。圖／民眾提供
一輛轎車昨天在台13線苗栗縣三義鄉路段，突然失控逆向與外側車道一輛機車相撞，騎士越南新住民黎氏傷重死亡，案由警方進一步調查釐清。圖／民眾提供

交通事故 失控 新住民 警察 車禍 車道

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