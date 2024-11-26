轎車駕駛台13三義跨越雙黃線 逆向正面撞機車…女騎士慘死

一輛轎車昨天在台13線苗栗縣三義鄉路段，突然失控跨越雙黃線，逆向與外側車道一輛機車相撞，騎士越南新住民黎氏傷重死亡，肇事轎車駕駛張姓男子警方檢測未飲酒，案由警方進一步調查釐清。

苗栗警察分局龍騰派出所昨天下午3點多接獲報案，台13線三義鄉伯公坑路段發生轎車、機車碰撞交通事故，轎車車頭凹陷，機車碎片散落南下2個車道，員警趕到協助管制疏導交通，黎氏女子（42歲）經由救護車送醫，傷重回天乏術。

警方初步調查，黎氏女騎機車沿台13線南下外側車道行駛，遭張男（63歲）駕駛轎車由台13線北上行駛，不明原因跨越車道，至對向發生碰撞，張男檢測無飲酒，指稱車子突然失控左偏，詳細事故原因仍需調查釐清。