聽新聞
0:00 / 0:00
台南市大樓12樓清晨失火 緊急疏散住戶避難
台南市中華西路二段一棟大樓12樓房間陽台，今天清晨約3點4分冒出火光，大樓保全緊急疏散30多名住戶下樓，消防人員接獲報案後到場搶救，發現起火戶陽台堆放裝修房間廢棄物起火，連忙出水滅火，沒有人受傷受困。至於真正起火原因待鑑定查明。
「大樓12樓失火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天約3點4分接獲民眾報案，台南市中西區中華西路二段一棟22樓高的12樓，陽台冒出火光，中心人員先請保全緊急疏散住戶下到1樓避難，同時派出永華、和緯及中正等大批消防人車前往搶救。
消防人員到場後看到12樓陽台有火光竄出，連忙搭電梯到12樓後進入屋內滅火，火勢約在30多分鐘撲滅，燃燒陽台堆放裝修房間一些廢棄物，燃燒面積約2平方公尺，並有玻璃破裂。消防人員還出動雲梯車上到12樓外確認。
台南市消防局說，當時並沒有工人在屋內，裝修房間廢棄物為何會突然起火燒起來，得由火災調查科人員進一步鑑定釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言