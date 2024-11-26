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台南市大樓12樓清晨失火 緊急疏散住戶避難

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中華西路二段一棟大樓12樓房間陽台，今天清晨約3點4分冒出火光，大樓保全緊急疏散30多名住戶下樓，消防人員接獲報案後到場搶救，發現起火戶陽台堆放裝修房間廢棄物起火，連忙出水滅火，沒有人受傷受困。至於真正起火原因待鑑定查明。

「大樓12樓失火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天約3點4分接獲民眾報案，台南市中西區中華西路二段一棟22樓高的12樓，陽台冒出火光，中心人員先請保全緊急疏散住戶下到1樓避難，同時派出永華、和緯及中正等大批消防人車前往搶救。

消防人員到場後看到12樓陽台有火光竄出，連忙搭電梯到12樓後進入屋內滅火，火勢約在30多分鐘撲滅，燃燒陽台堆放裝修房間一些廢棄物，燃燒面積約2平方公尺，並有玻璃破裂。消防人員還出動雲梯車上到12樓外確認。

台南市消防局說，當時並沒有工人在屋內，裝修房間廢棄物為何會突然起火燒起來，得由火災調查科人員進一步鑑定釐清。

台南市中華西路一棟大樓12樓陽台失火，大批消防車到場搶救。記者黃宣翰／攝影
台南市中華西路一棟大樓12樓陽台失火，大批消防車到場搶救。記者黃宣翰／攝影
台南市中華西路一棟大樓12樓陽台失火，其他住戶睡夢中被叫醒疏散到1樓避難。記者黃宣翰／攝影
台南市中華西路一棟大樓12樓陽台失火，其他住戶睡夢中被叫醒疏散到1樓避難。記者黃宣翰／攝影

台南 廢棄物 房間

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