影／聯結車疑煞車不及追撞遊覽車、機車 還查出機車無照
屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷，聯結車駕駛郭男、遊覽車駕駛翁男與機車騎士葉男酒測值均為零，機車騎士15歲葉男無照駕駛，肇事原因警方調查中。
枋寮警分局指出，接獲報案後在枋山鄉台9線與台26線交界處發生交通事故，經警方到場處理，聯結車駕駛29歲郭男台26線南往北行駛至事故地點時，疑因煞車不及追撞前方停等紅燈的遊覽車，遊覽車駕駛為47歲翁男，再追撞前方停紅燈的機車，機車騎士雙載，機車騎士15歲葉男無照駕駛。
警方調查，遊覽車上共24人，是兩天一夜高雄市理事長協會出遊去台東，事發時，剛結束台東行程要返回高雄途中發生車禍。
警方調查，3名駕駛人酒測值均為0，本案共13人受傷（皆為輕微擦挫傷），無生命危險，由119救護車分別送往枋寮醫院、恆春南門醫院及恆春旅遊醫院救治。
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