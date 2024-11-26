影／聯結車疑煞車不及追撞遊覽車、機車 還查出機車無照

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷，聯結車駕駛郭男、遊覽車駕駛翁男與機車騎士葉男酒測值均為零，機車騎士15歲葉男無照駕駛，肇事原因警方調查中。

枋寮警分局指出，接獲報案後在枋山鄉台9線與台26線交界處發生交通事故，經警方到場處理，聯結車駕駛29歲郭男台26線南往北行駛至事故地點時，疑因煞車不及追撞前方停等紅燈的遊覽車，遊覽車駕駛為47歲翁男，再追撞前方停紅燈的機車，機車騎士雙載，機車騎士15歲葉男無照駕駛。

警方調查，遊覽車上共24人，是兩天一夜高雄市理事長協會出遊去台東，事發時，剛結束台東行程要返回高雄途中發生車禍。

警方調查，3名駕駛人酒測值均為0，本案共13人受傷（皆為輕微擦挫傷），無生命危險，由119救護車分別送往枋寮醫院、恆春南門醫院及恆春旅遊醫院救治。

屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝

交通事故 機車騎士 遊覽車

延伸閱讀

屏東台26、台9線路口 聯結車、遊覽車與機車追撞13傷

自撞又遭2車追撞…國道1嘉義段火燒車1死 解剖釐清肇責死因

宜蘭五峰旗坍方封閉遊覽車喊卡 地方建議攤販區下移至遊客中心

影／宜蘭五結凌晨重大車禍3人死亡 聯結車與小客車相撞

相關新聞

深夜載全家外出 自撞倉庫妻兒亡

屏東縣李姓男子前天深夜開車載妻兒，行經高樹鄉一處轉彎處時衝撞路中民宅倉庫後起火燃燒，後座十一歲兒子當場死亡，右前座妻子劉...

兒命喪馬拉松賽道 父悲傳最後合影

9歲陳姓男童前天跟著父親參加「伯立歐公益路跑」，卻遭闖入賽道的休旅車輾過，傷重不治。陳男自責不已，昨在臉書PO出父子最後...

擱淺26天 鈺洲啟航號貨輪抽油了

中國大陸鈺洲啟航號貨輪擱淺野柳岬，昨第26天，晚間終於開始抽油。技術人員說，重油油艙容量遠高於儲油量，打水讓底部重油慢慢...

影／聯結車疑煞車不及追撞遊覽車、機車 還查出機車無照

屏東縣25日下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車疑似煞車不及接連追撞遊覽車、機車，共造成13人輕傷，...

台中七旬老翁公園跌倒後腦爆血 好心路人急作CPR警送醫

台中市七旬丁姓老翁在17日清晨在東興公園晨運時，突因心臟不適和頭暈，導致後腦撞擊出血，幸有好心市民在警察到場前及時對老翁...

屏東榮總否認護理師因性別認同遭霸凌 強調配合調查

屏東榮民總醫院上周發生一位護理師自我傷害事件，目前仍在高雄榮總加護病房。有護理師朋友向媒體爆料，宣稱當事人因為性別認同問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。