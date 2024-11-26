擱淺26天 鈺洲啟航號貨輪抽油了

鈺洲啟航號擱淺在野柳岬第26天，終於開始抽油，化解油料外洩汙染海洋危機。圖／讀者提供 中國大陸鈺洲啟航號貨輪擱淺野柳岬，昨第26天，晚間終於開始抽油。技術人員說，重油油艙容量遠高於儲油量，打水讓底部重油慢慢上浮，會花一點時間，但今、明兩天海象轉差又要暫停，評估本月28日海象好轉再繼續。

鈺洲啟航貨輪10月14日進基港隆靠泊時，撞倒碼頭上的橋式起重機，因洽商理賠，遲至10月29日清晨離港。當時山陀兒颱風逼近台灣，鈺輪航經野柳海域動力不足，當晚棄船，船上17人全數獲救，貨輪31日凌晨擱淺野柳岬。

交通部航港局、船東和保險公司研商善後，決定抽除船上290噸油料，且優先處理最大量且汙染威脅最大的247噸重油，以防外洩汙染海洋。但11月間東北季風增強，海象不佳，直到13日才將機具吊掛上鈺輪。

工程人員原訂14日開始抽油，但發現船上橋式卸貨機被擱淺時傾倒的橋式起重機撞擊，導致基樁鬆脫及滑軌，有傾倒疑慮，只能暫緩抽油。觀察數日後，發現橋式機無明顯位移，前天將小型機具運上鈺輪，昨天完成管線布設、鑽孔、安裝抽油閥等前置作業。

工航港局、第三方責任險公司和工程團隊研商後，認為可冒險抽油；等油料抽完，再看船東和承保船體險公司決定貨輪和船上3部橋式機處理方案。