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兒命喪馬拉松賽道 父悲傳最後合影

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化報導

彰化縣9歲男童昨天陪同父親參加路跑，遭闖入賽道的休旅車撞擊傷重不治，他的父相當自責，在臉書PO出父子最後合照，說「爸爸永遠愛你，下輩子再還」。圖／民眾提供
彰化縣9歲男童昨天陪同父親參加路跑，遭闖入賽道的休旅車撞擊傷重不治，他的父相當自責，在臉書PO出父子最後合照，說「爸爸永遠愛你，下輩子再還」。圖／民眾提供
9歲陳姓男童前天跟著父親參加「伯立歐公益路跑」，卻遭闖入賽道的休旅車輾過，傷重不治。陳男自責不已，昨在臉書PO出父子最後合照說「爸爸永遠愛你，下輩子再還」。楊姓駕駛被依過失致死罪嫌移送，檢方昨以8萬元交保。

彰化地檢署檢察官昨上午相驗，男童父親難掩悲憤。彰化縣長王惠美昨中午到靈堂致意，請家人節哀，縣府將協助相關事宜。

男童父親昨在臉書張貼照片，是父子路跑前在賽道最後合影，男童開心比YA，竟從此天人永隔。男童父親寫道「出發前，兒子怕我冷，把手搓熱，再來搓我的手，一路上一直跟我打氣，想不到這是陪我兒子最後一次拍照，心情還沒辦法平復，爸爸永遠愛你，爸爸對不起你，只能說下輩子再還你，希望這一切都是夢…」。

男童就讀的國小老師說，陳姓男童品學兼優，也是足球校隊員，發生此憾事，師生十分悲慯，學校將為同學及球隊安排輔導。

意外發生在儒林路，警方初步研判，當時男童陪著父親跑步，被楊姓男子駕駛的休旅車撞倒後，再被輾過，楊姓駕駛疑似未注意前方路況，肇事原因仍待釐清中。

楊男說，他在沒管制的路口進入儒林路，車開得很慢，車速約10多公里，沒看見男童，直到似乎碰到什麼，下車查看才發現撞到男童。

不過，主辦單位表示，儒林路有管制的賽道，一般車輛不能進入，當天出動176名交管人員在各路口管制，楊男闖入管制的賽道才撞到男童；另有交管人員說，曾在一處路口攔過楊男，他又繞到另條小路再轉到賽道。

檢方偵訊後，命楊男8萬元交保；至於休旅車進入賽道，是交管未完善，或駕駛闖入，肇事原因仍待釐清。

休旅車 爸爸

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