深夜載全家外出 自撞倉庫妻兒亡

屏東縣李男一家三口廿四日晚間開車外出，在高樹鄉一轉彎處撞上倉庫火燒車，釀兩死一重傷。記者劉星君／翻攝 屏東縣李姓男子前天深夜開車載妻兒，行經高樹鄉一處轉彎處時衝撞路中民宅倉庫後起火燃燒，後座十一歲兒子當場死亡，右前座妻子劉女送醫不治，李男重傷。該路口轉彎幅度大，夜間昏暗，詳細車禍原因待警方調查。

屏東縣消防局前晚十時四十四分接獲報案，高樹鄉廣興村中正路段、大路關國小廣興校區旁轉彎處火燒車，經派員前往搶救，火勢在晚間十一時五分撲滅。

消防人員在車內後座發現男童已經死亡，卅八歲劉女意識模糊，送高樹鄉大新醫院後轉高雄長庚急救仍不治；駕駛四十一歲李男意識清醒，左腳踝、肋骨骨折、脾臟破裂，送高雄旗山醫院再轉高雄榮總，沒有酒駕。

事發路口位在沿山公路一八五線與進入高樹鄉廣興村彎道，轉彎幅度約四十五度，路旁是大路關國小廣興校區入口處，現場昏暗，一旁又是墳墓區；該路段速限六十，現場正進行廣興校區通學步道工程。

由於汽車自撞民宅倉庫後起火燃燒，車內的行車記錄器都被燒毀，周邊沒有監視器，僅校門口前錄到李男開車行經畫面，李男因重傷還無法做筆錄，妻子劉女、十一歲兒子死亡，警方昨報請檢方相驗，確實車禍原因仍待調查。