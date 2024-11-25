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屏東台26、台9線路口 聯結車、遊覽車與機車追撞13傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣今下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車追撞遊覽車、機車事故，總共造成13人輕傷，聯結車駕駛郭男、遊覽車駕駛翁男與機車騎士葉男酒測值均為零，機車騎士15歲葉男無照駕駛，車禍事故警方調查中。

屏東縣消防局今下午16點29分接獲報案，在枋山鄉麻里巴橋、台9線及台26線交界處發生車禍，初步了解連結車追撞遊覽車，再撞到前方機車，現場共載送13名傷者共6男7女，意識清醒，輕傷。

據了解，聯結車駕駛29歲郭男、遊覽車司機47歲翁男與機車騎士15歲葉男，三人酒測值均為零。機車騎士雙載，騎士15歲葉男無照駕駛；遊覽車是高雄市理事長協會，從台東結束旅程回程途中發生車禍。

屏東縣今下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車追撞遊覽車、機車事故，總共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣今下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車追撞遊覽車、機車事故，總共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣今下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車追撞遊覽車、機車事故，總共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝
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屏東縣今下午4點29分，枋山鄉台26線與台9線交界處，發生聯結車追撞遊覽車、機車事故，總共造成13人輕傷。記者劉星君／翻攝

屏東縣 機車騎士 車禍 遊覽車

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