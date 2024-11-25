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雲林縣議員陳芳盈嚴重車禍…選民服務途中被逆向車撞上 遭拋飛腦震盪

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

國民黨立委羅智強晚間發文指雲林縣議員陳芳盈昨深夜發生車禍。雲林縣女議員陳芳盈。聯合報資料照，記者曾原信／攝影
國民黨立委羅智強晚間發文指雲林縣議員陳芳盈昨深夜發生車禍。雲林縣女議員陳芳盈。聯合報資料照，記者曾原信／攝影
國民黨立委羅智強今晚臉書發文，指曾在他辦公室服務過的雲林縣議員陳芳盈昨深夜與助理騎車選民服務途中，被逆向車輛撞上，助理大腿撕裂傷，陳芳盈多處挫傷並有腦震盪，左眼也受傷，記者致電陳芳盈及其助理都未回應。

雲林縣斗六警分局表示，陳與助理兩人騎車雙載，皆有配戴安全帽，對向蕭姓男子駕車不明原因逆向，雙方迎面撞擊，酒測值皆為零，確切事故原因待釐清。

羅智強臉書發文指出，「發生了一件遺憾的事，昨天深夜陳芳盈議員車禍了，現在正在醫院救治中，請大家為她集氣祝福。

昨天深夜時，芳盈和她的助理騎機車要去處理選民服務，結果在路上被一輛逆向的車輛迎面撞上，巨大的撞擊力，把芳盈拋飛到空中，再重重落地，助理也直接被甩飛出去，助理的大腿有15公分的撕裂傷，已送醫院完成手術。」

羅智強說，陳芳盈的狀況目前還不是很穩定，他和家屬商量後，決定幫她先婉謝大家的探望，讓她可以安心休養，早日康復，也請大家為芳盈集氣。

據了解，該起車禍發生在昨晚近10時，地點在斗六市中興路，陳芳盈與其助理騎乘的機車與汽車發生碰撞，地方人士對此多不知情，記者致電陳芳盈及其助理都無人接聽，並輾轉透過他人表示，車禍一事由羅智強辦公室統一發言。

國民黨立委羅智強晚間發文指雲林縣議員陳芳盈昨深夜發生車禍。記者陳雅玲／翻攝
國民黨立委羅智強晚間發文指雲林縣議員陳芳盈昨深夜發生車禍。記者陳雅玲／翻攝

羅智強 車禍 逆向 陳芳盈

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