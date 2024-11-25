野柳岬擱淺貨輪重油今晚開始抽取 明晨海象恐變差暫停

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今晚開取抽取船上重油，只是明晨海象可能變差，抽油作業將暫停，預估28日海象好轉，才能再次抽油，逐步抽取貨輪油料，化解海洋汙染危機。

鈺洲啟航貨輪10月14日進基港隆靠泊時，撞倒碼頭上的橋式起重機，因洽商理賠，遲至10月29日清晨離港。當時颱風逼近台灣，航經野柳海域動力不足，當晚棄船，船上17人全數獲救，貨輪31日凌晨在野柳岬擱淺。

交通部航港局、船東和保險公司研商善後，決定先抽除船上約290噸噸油料，並以最大量且汙染威脅最大的247噸重油優先，以防船體受損失外洩汙染海洋。

受到海象不佳影響，工程人員11月13日才將大型抽油機具吊掛上鈺輪。隔天準備抽油前置作業時，發現鈺輪裝載橋式卸貨機基樁鬆脫，有傾倒疑慮，暫緩抽油。

工程人員原本想燒焊穩固鬆脫的橋式機再抽油，但有人認為燒焊固定難度高，建議切割移除再抽油，兩種方案都將推遲抽油作業。

航港局、第三方責任險公司和工程團隊研商後，認為可「冒險」抽油；等油料抽完，再看船東和承保船體險公司決定貨輪和船上3部橋式機處理方案。

在觀察數日後，確認橋式機在日前東北季風造成海象變差時，並未明顯位移，昨天將小型機具運上鈺輪，今天完成管線布設、鑽孔、安裝抽油閥等前置作業。