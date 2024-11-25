快訊

從月光公主到理財達人 財經主播看房偏好「這款」給2建議

川普「絕對控制」的美國未來 還會是重商主義嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東榮總驚傳護理師自傷…送ICU昏迷不醒 疑因性別認同遭主管霸凌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東榮總驚傳急診室護理師因性別認同遭霸凌，這名護理師上周二在屏榮急診室自殘，轉送高雄榮總加護病房救治昏迷。家屬向民代反映，希望能知道事情真相。屏東榮總今晚發聲明指出，依「職業安全衛生法」規定，全力配合退輔會與屏東縣府單位調查，釐清相關規範。

據了解，這名護理師上周二本月19日傍晚步行到屏東榮總掛急診，掛急診前傳語音給朋友，提到「真的受夠了」等話語，之後出現自殘行為，醫院發現時，這名護理師已休克，轉送高雄榮總，加護病房昏迷。

這名護理師今年7月、9月在臉書發文提工作情況受排擠等情況。臉書社群靠北護理師爆料發文指出，「越是在風口浪尖的事情不能談，越是要反其道而行！屏東芋頭醫院出事了。員工因主管帶頭霸凌＆單位搞特別歧視議題。以致人員精神嚴重受創自殘目前插管昏迷不醒！屏東縣府及衛生局人員是不是真的要正視屏東芋頭醫院職場霸凌的」。

家屬悲痛也向屏東縣議員黃明賢團隊陳情，議員要求院方盡快對家屬說明，釐清真相。

屏東榮總晚間發聲明指出，針對外界對本案關切，本院依「職業安全衛生法」相關規定妥善規畫預防措施，並安全配合退輔會與屏東縣府相關單位調查工作，以釐清勞動場所是否符合相關規範，同時，本院持續對護理人員提供心理支持與必要協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

屏東榮總驚傳急診護理師遭因性別認同遭霸凌出現自殘加護病房昏迷。圖／報系資料照
屏東榮總驚傳急診護理師遭因性別認同遭霸凌出現自殘加護病房昏迷。圖／報系資料照
屏東榮總驚傳急診護理師遭因性別認同遭霸凌出現自殘加護病房昏迷。圖／報系資料照
屏東榮總驚傳急診護理師遭因性別認同遭霸凌出現自殘加護病房昏迷。圖／報系資料照

屏東縣 性別歧視 榮總 職場霸凌 護理師

延伸閱讀

高雄銀行也傳霸凌？邱于軒曝前分行經理爭議大：應改「地府」分行

相關新聞

屏東榮總驚傳護理師自傷…送ICU昏迷不醒 疑因性別認同遭主管霸凌

屏東榮總驚傳急診室護理師因性別認同遭霸凌，這名護理師上周二在屏榮急診室自殘，轉送高雄榮總加護病房救治昏迷。家屬向民代反映...

曾擊敗郭台銘登台灣首富 鞋王張聰淵發跡廠房陷火海

全球第二大製鞋代工廠宏福實業創辦人張聰淵曾擊敗鴻海創辦人郭台銘，登上《富比士》「2021台灣富豪排行榜」台灣首富，他位於...

注水讓油上浮…野柳岬陸籍貨輪重油未滿艙 估今晚8時抽到油

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天執行抽油作業。技術人員說，由於重油油艙的容量遠高於儲油量，目前仍在打水，讓...

自撞又遭2車追撞…國道1嘉義段火燒車1死 解剖釐清肇責死因

賴姓男子凌晨駕車自國道1號返回高雄，行經嘉義段不明原因撞護欄後，又遭後方2車追撞起火，賴男陳屍車內身體已碳化，檢警相驗，...

疑課業壓力大…板橋女國中生墜樓不治 校方啟動輔導關懷

新北板橋某國中今天上午11時，傳出一名14歲國中九年級女學生墜樓意外，送醫後仍宣告不治。經了解，該生是學校長期輔導對象，...

板橋某國中驚傳學生墜樓 14歲少女7樓墜下傷重不治

新北市板橋區某國中今天上午驚傳學生墜樓意外。1名14歲國中2年級女學生不明原因從7樓墜下，師生見狀立即報警。新北市消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。