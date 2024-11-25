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屏東榮總驚傳護理師自傷…送ICU昏迷不醒 疑因性別認同遭主管霸凌
屏東榮總驚傳急診室護理師因性別認同遭霸凌，這名護理師上周二在屏榮急診室自殘，轉送高雄榮總加護病房救治昏迷。家屬向民代反映，希望能知道事情真相。屏東榮總今晚發聲明指出，依「職業安全衛生法」規定，全力配合退輔會與屏東縣府單位調查，釐清相關規範。
據了解，這名護理師上周二本月19日傍晚步行到屏東榮總掛急診，掛急診前傳語音給朋友，提到「真的受夠了」等話語，之後出現自殘行為，醫院發現時，這名護理師已休克，轉送高雄榮總，加護病房昏迷。
這名護理師今年7月、9月在臉書發文提工作情況受排擠等情況。臉書社群靠北護理師爆料發文指出，「越是在風口浪尖的事情不能談，越是要反其道而行！屏東芋頭醫院出事了。員工因主管帶頭霸凌＆單位搞特別歧視議題。以致人員精神嚴重受創自殘目前插管昏迷不醒！屏東縣府及衛生局人員是不是真的要正視屏東芋頭醫院職場霸凌的」。
家屬悲痛也向屏東縣議員黃明賢團隊陳情，議員要求院方盡快對家屬說明，釐清真相。
屏東榮總晚間發聲明指出，針對外界對本案關切，本院依「職業安全衛生法」相關規定妥善規畫預防措施，並安全配合退輔會與屏東縣府相關單位調查工作，以釐清勞動場所是否符合相關規範，同時，本院持續對護理人員提供心理支持與必要協助。
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