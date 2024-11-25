快訊

從月光公主到理財達人 財經主播看房偏好「這款」給2建議

川普「絕對控制」的美國未來 還會是重商主義嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

注水讓油上浮…野柳岬陸籍貨輪重油未滿艙 估今晚8時抽到油

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／新北即時報導

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天執行抽油作業。技術人員說，由於重油油艙的容量遠高於儲油量，目前仍在打水，讓底部的重油慢慢往上浮，預估今晚8時就能從吸油口抽到油。

鈺洲啟航貨輪10月14日進基港隆靠泊時，撞倒碼頭上的橋式起重機，因洽商理賠，遲至10月29日清晨離港。當時颱風逼近台灣，航經野柳海域動力不足，當晚棄船，船上17人全數獲救，貨輪31日凌晨在野柳岬擱淺。

交通部航港局、船東和保險公司研商善後，決定先抽除船上約290噸噸油料，並以最大量且汙染威脅最大的247噸重油優先，以防船體受損失外洩汙染海洋。

受到海象不佳影響，工程人員11月13日才將大型抽油機具吊掛上鈺輪。隔天準備抽油前置作業時，發現鈺輪裝載橋式卸貨機基樁鬆脫，有傾倒疑慮，暫緩抽油。觀察數日後，發現橋式機在日前東北季風造成海象變差時，並未明顯位移，昨天將小型機具運上鈺輪，今天完成管線布設、鑽孔、安裝抽油閥等前置作業。

工程人員說，抽油口設在油艙上部，而鈺輪的重油並未裝滿油艙，所以要先注水，等重油慢慢往上浮到抽油口才能抽到油。今天持續注水，預計今晚8時就能抽到重油，航港局明早再對外說明抽油作業進度。

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天開始抽取重油，化解油料外洩汙染海洋危機。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天開始抽取重油，化解油料外洩汙染海洋危機。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天開始抽取重油，化解油料外洩汙染海洋危機。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天開始抽取重油，化解油料外洩汙染海洋危機。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天開始抽取重油，化解油料外洩汙染海洋危機。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天開始抽取重油，化解油料外洩汙染海洋危機。圖／讀者提供

海象 碼頭 航港局 野柳

延伸閱讀

貨輪擱淺野柳岬第26天…今天終於抽油 化解海洋汙染危機

陸籍貨輪擱淺野柳第24天 有機會11月25日開始抽油

又有新狀況！起重機固定樁鬆動 陸籍貨輪野柳擱淺今抽油受阻

影／風電船將抽油機具人員送擱淺鈺洲輪 估明海象許可抽油

相關新聞

屏東榮總驚傳護理師自傷…送ICU昏迷不醒 疑因性別認同遭主管霸凌

屏東榮總驚傳急診室護理師因性別認同遭霸凌，這名護理師上周二在屏榮急診室自殘，轉送高雄榮總加護病房救治昏迷。家屬向民代反映...

曾擊敗郭台銘登台灣首富 鞋王張聰淵發跡廠房陷火海

全球第二大製鞋代工廠宏福實業創辦人張聰淵曾擊敗鴻海創辦人郭台銘，登上《富比士》「2021台灣富豪排行榜」台灣首富，他位於...

注水讓油上浮…野柳岬陸籍貨輪重油未滿艙 估今晚8時抽到油

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天執行抽油作業。技術人員說，由於重油油艙的容量遠高於儲油量，目前仍在打水，讓...

自撞又遭2車追撞…國道1嘉義段火燒車1死 解剖釐清肇責死因

賴姓男子凌晨駕車自國道1號返回高雄，行經嘉義段不明原因撞護欄後，又遭後方2車追撞起火，賴男陳屍車內身體已碳化，檢警相驗，...

疑課業壓力大…板橋女國中生墜樓不治 校方啟動輔導關懷

新北板橋某國中今天上午11時，傳出一名14歲國中九年級女學生墜樓意外，送醫後仍宣告不治。經了解，該生是學校長期輔導對象，...

板橋某國中驚傳學生墜樓 14歲少女7樓墜下傷重不治

新北市板橋區某國中今天上午驚傳學生墜樓意外。1名14歲國中2年級女學生不明原因從7樓墜下，師生見狀立即報警。新北市消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。