注水讓油上浮…野柳岬陸籍貨輪重油未滿艙 估今晚8時抽到油

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬的第26天，今天執行抽油作業。技術人員說，由於重油油艙的容量遠高於儲油量，目前仍在打水，讓底部的重油慢慢往上浮，預估今晚8時就能從吸油口抽到油。

鈺洲啟航貨輪10月14日進基港隆靠泊時，撞倒碼頭上的橋式起重機，因洽商理賠，遲至10月29日清晨離港。當時颱風逼近台灣，航經野柳海域動力不足，當晚棄船，船上17人全數獲救，貨輪31日凌晨在野柳岬擱淺。

交通部航港局、船東和保險公司研商善後，決定先抽除船上約290噸噸油料，並以最大量且汙染威脅最大的247噸重油優先，以防船體受損失外洩汙染海洋。

受到海象不佳影響，工程人員11月13日才將大型抽油機具吊掛上鈺輪。隔天準備抽油前置作業時，發現鈺輪裝載橋式卸貨機基樁鬆脫，有傾倒疑慮，暫緩抽油。觀察數日後，發現橋式機在日前東北季風造成海象變差時，並未明顯位移，昨天將小型機具運上鈺輪，今天完成管線布設、鑽孔、安裝抽油閥等前置作業。

工程人員說，抽油口設在油艙上部，而鈺輪的重油並未裝滿油艙，所以要先注水，等重油慢慢往上浮到抽油口才能抽到油。今天持續注水，預計今晚8時就能抽到重油，航港局明早再對外說明抽油作業進度。