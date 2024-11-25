疑課業壓力大…板橋女國中生墜樓不治 校方啟動輔導關懷

新北板橋某國中今天上午11時，傳出一名14歲國中九年級女學生墜樓意外，送醫後仍宣告不治。經了解，該生是學校長期輔導對象，平時在校學習認真，疑似近期課業壓力大，導致憾事發生。新北教育局說，校內已啟動校園安心悲傷輔導關懷，也將請各校加強自傷、自殺防治處遇作為。

教育局說明，今上午11時左右發生九年級學生墜樓意外，校方第一時間通報送醫急救，不過經全力搶救後，學生仍宣告不治，教育局深感難過，已責成校方積極配合調查，並提供家屬協助及相關諮詢。

教育局說，經向校方了解，該生平常在學校學習認真，生活表現良好，近期因課業壓力較大，學校輔導團隊積極陪伴晤談。校內現已啟動校園安心悲傷輔導，及生命教育等輔導關懷，照顧全校師生身心健康與穩定。

教育局說，將督請各校持續精進生命教育，各校加強自傷及自殺防治處遇作為，學校均訂有學生自我傷害三級預防作業流程，督導各校落實辦理。