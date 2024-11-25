快訊

台北101加碼展出！大谷+中華隊紀念球一次看 賈永婕請喝啤酒「限時3天」

赴陸進行換肝手術牟利 名醫曾這麼辯解…彰基醫院回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

疑課業壓力大…板橋女國中生墜樓不治 校方啟動輔導關懷

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北板橋某國中今天上午11時，傳出一名14歲國中九年級女學生墜樓意外，送醫後仍宣告不治。經了解，該生是學校長期輔導對象，平時在校學習認真，疑似近期課業壓力大，導致憾事發生。新北教育局說，校內已啟動校園安心悲傷輔導關懷，也將請各校加強自傷、自殺防治處遇作為。

教育局說明，今上午11時左右發生九年級學生墜樓意外，校方第一時間通報送醫急救，不過經全力搶救後，學生仍宣告不治，教育局深感難過，已責成校方積極配合調查，並提供家屬協助及相關諮詢。

教育局說，經向校方了解，該生平常在學校學習認真，生活表現良好，近期因課業壓力較大，學校輔導團隊積極陪伴晤談。校內現已啟動校園安心悲傷輔導，及生命教育等輔導關懷，照顧全校師生身心健康與穩定。

教育局說，將督請各校持續精進生命教育，各校加強自傷及自殺防治處遇作為，學校均訂有學生自我傷害三級預防作業流程，督導各校落實辦理。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

墜樓的女學生被送往亞東醫院急救。圖／聯合報系資料照片
墜樓的女學生被送往亞東醫院急救。圖／聯合報系資料照片

墜樓 教育局

延伸閱讀

板橋某國中驚傳學生墜樓 14歲少女7樓墜下傷重不治

50年來瓶頸道路打通了 板橋中正路巷弄貫通大智街免繞道

防學校社團狼師 議員提合約納良民證

板橋詭異紅衣女路邊推倒女童 母目睹怒告、警鎖定追凶中

相關新聞

曾擊敗郭台銘登台灣首富 鞋王張聰淵發跡廠房陷火海

全球第二大製鞋代工廠宏福實業創辦人張聰淵曾擊敗鴻海創辦人郭台銘，登上《富比士》「2021台灣富豪排行榜」台灣首富，他位於...

內湖當街刺殺案被害女已婚 凶嫌曾施暴、辱罵妓女恐嚇斷手斷腳

宿姓男子今上午在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡女經急救恢復生命跡象未脫險，宿被送醫無生命危險，不願交待行凶動機...

莽男內湖當街持刀刺殺雙雙送醫 人妻曾聲請保護令卻具狀撤銷

宿姓男子今早在台北市內湖區持刀刺殺蔡姓女子後自戕，雙雙送醫治療中，檢警初判事件起因與情感糾紛相關，經查二人去年間就多次發...

內湖當街刺殺案凶嫌坦承行凶 稱不滿被女方提告談分手

宿姓男子今上午在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡經急救恢復生命跡象未脫險，宿被送醫無生命危險，傍晚坦承行凶。警方...

自撞又遭2車追撞…國道1嘉義段火燒車1死 解剖釐清肇責死因

賴姓男子凌晨駕車自國道1號返回高雄，行經嘉義段不明原因撞護欄後，又遭後方2車追撞起火，賴男陳屍車內身體已碳化，檢警相驗，...

疑課業壓力大…板橋女國中生墜樓不治 校方啟動輔導關懷

新北板橋某國中今天上午11時，傳出一名14歲國中九年級女學生墜樓意外，送醫後仍宣告不治。經了解，該生是學校長期輔導對象，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。