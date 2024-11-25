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自撞又遭2車追撞…國道1嘉義段火燒車1死 解剖釐清肇責死因

中央社／ 嘉義市25日電

賴姓男子凌晨駕車自國道1號返回高雄，行經嘉義段不明原因撞護欄後，又遭後方2車追撞起火，賴男陳屍車內身體已碳化，檢警相驗，27日解剖將確認死者身分、釐清死因。

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，國道1號南向272.8公里處（嘉義系統路段）今天凌晨2時39分發生火燒車事故案，疑為48歲的賴男陳屍駕駛座。

國道警方指出，住在高雄市的賴男駕車不明原因，在事故地點先擦撞內側護欄後逆向停於中線車道，又經後方呂男駕車撞擊前車頭、洪男駕車撞擊右後車身，隨即賴男車輛起火燃燒，嘉義縣消防人員到場灌救撲滅火勢，受困車內賴男燒成焦屍。

警方表示，從後方追撞的呂、洪2男並無受傷，酒測值均為零；檢警今天會同法醫相驗。

檢警指出，全案牽涉呂、洪過失致死肇責，且須進一步釐清賴男追撞護欄原因，以及賴男是火燒致死、撞護欄時身亡，由於死者外觀嚴重燒傷併部分碳化，將於27日解剖確認身分、釐清死因與死亡方式。

國道1號南向272.8公里嘉義系統水上路段25日凌晨發生死亡車禍，賴姓男子駕駛自小客車不明原因擦撞內側護欄逆向停於中線車道，遭後方2輛車追撞，當場起火燃燒，賴男受困車內燒成焦屍，警消獲報到場救援。（警方提供）中央社
國道1號南向272.8公里嘉義系統水上路段25日凌晨發生死亡車禍，賴姓男子駕駛自小客車不明原因擦撞內側護欄逆向停於中線車道，遭後方2輛車追撞，當場起火燃燒，賴男受困車內燒成焦屍，警消獲報到場救援。（警方提供）中央社

嘉義 國道 火燒車 警察

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