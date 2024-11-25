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曾擊敗郭台銘登台灣首富 鞋王張聰淵發跡廠房陷火海

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

全球第二大製鞋代工廠宏福實業創辦人張聰淵曾擊敗鴻海創辦人郭台銘，登上《富比士》「2021台灣富豪排行榜」台灣首富，他位於雲林莿桐的發跡廠房下午傳出火警，鐵皮廠房付之一炬，幸無人傷亡。

雲林縣消防局下午3時40分獲報，位於莿桐鄉的良興、得協鞋業公司傳出火警，現場濃煙竄天，立刻派員前往救援，內部堆置大量棧板，火勢猛烈，因該廠房是曾是台灣首富張聰淵的發跡廠房，附近居民都跑來關心，所幸無人受困，火勢已於4時35分撲滅，現場燃燒面積約100平方公尺

居民表示，該廠房確實是張聰淵發跡廠房，但已經很久看見員工出入，僅守衛一人；守衛證實該廠房已3年沒有運作，很久沒有生產，也沒有鞋子堆放在廠房內，懷疑可能電線走火導致火災發生。

曾是全台首富的鞋王張聰淵位於雲林縣莿桐鄉的發跡廠房今下午陷入火海。記者陳雅玲／攝影
曾是全台首富的鞋王張聰淵位於雲林縣莿桐鄉的發跡廠房今下午陷入火海。記者陳雅玲／攝影
曾是全台首富的鞋王張聰淵位於雲林縣莿桐鄉的發跡廠房今下午陷入火海。記者陳雅玲／攝影
曾是全台首富的鞋王張聰淵位於雲林縣莿桐鄉的發跡廠房今下午陷入火海。記者陳雅玲／攝影
曾是全台首富的鞋王張聰淵位於雲林縣莿桐鄉的發跡廠房今下午陷入火海。記者陳雅玲／攝影
曾是全台首富的鞋王張聰淵位於雲林縣莿桐鄉的發跡廠房今下午陷入火海。記者陳雅玲／攝影
曾是全台首富的鞋王張聰淵位於雲林縣莿桐鄉的發跡廠房今下午陷入火海。記者陳雅玲／攝影
曾是全台首富的鞋王張聰淵位於雲林縣莿桐鄉的發跡廠房今下午陷入火海。記者陳雅玲／攝影

張聰淵 火災 郭台銘 雲林

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