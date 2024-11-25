碧潭大橋中午驚傳落水 男子騎車至橋邊突墜橋送醫不治

新北市新店區碧潭風景區今天傳出墜橋意外。56歲王男中午12時許騎機車到碧潭大橋時不明原因突然墜橋掉落碧潭。新北市消防局獲報趕抵並派出船艇搜救，不久後將墜橋的王男救起，但王男已無呼吸心跳，送醫後仍不治，王男落水原因仍待檢警釐清。

據了解，新店警方與新北市消防局今天中午12時許接獲民眾報案表示，友人王姓男子疑因心情不佳情緒低落，獨自騎車到碧潭大橋附近，民眾擔心王男發生意外立即報警。

消防人員到場時發現王男已從橋上墜下掉落碧潭，緊急出動船艇進行搜救，迅速將落水的王男救起，但王男已無呼吸心跳，經送往新店耕莘醫院急救後仍因傷重宣告不治。警方目前已通知死者王男家屬到醫院了解案情，王男確切死因仍待檢警相驗釐清。