碧潭大橋中午驚傳落水 男子騎車至橋邊突墜橋送醫不治
新北市新店區碧潭風景區今天傳出墜橋意外。56歲王男中午12時許騎機車到碧潭大橋時不明原因突然墜橋掉落碧潭。新北市消防局獲報趕抵並派出船艇搜救，不久後將墜橋的王男救起，但王男已無呼吸心跳，送醫後仍不治，王男落水原因仍待檢警釐清。
據了解，新店警方與新北市消防局今天中午12時許接獲民眾報案表示，友人王姓男子疑因心情不佳情緒低落，獨自騎車到碧潭大橋附近，民眾擔心王男發生意外立即報警。
消防人員到場時發現王男已從橋上墜下掉落碧潭，緊急出動船艇進行搜救，迅速將落水的王男救起，但王男已無呼吸心跳，經送往新店耕莘醫院急救後仍因傷重宣告不治。警方目前已通知死者王男家屬到醫院了解案情，王男確切死因仍待檢警相驗釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言