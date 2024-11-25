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女同志情侶躺地互毆...親友ALL IN 居民無奈：從早吵到晚快2年了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區一對女同志38歲呂女與35歲范女，昨天與家人在檳榔攤喝酒聊天，不料竟發生口角引發互毆。雙方親友勸架時也發生拉扯均掛彩。新莊警獲報到場將4人帶回警局，警方詢後將呂女、范女依社維法送辦，范女及其弟弟范男則依傷害送辦。

據了解，38歲呂女與35歲范女為情侶，2女昨天下午5時許與呂女舅舅林男（54歲）、范女弟弟范男（32歲）相約在新莊區中正路一處檳榔攤喝酒聊天。不料4人喝到酒酣耳熱之時，呂女與范女一言不和發生口角進而拉扯互毆，林男及范男見狀立即上前勸架。

但林男與范男勸架時因互相拉扯造成手部多處擦挫傷，新莊警方獲報趕抵，發現呂女及范女2人躺臥在地互相撕扯，警員立即喝令：「給我分開，分開啦！」隨後將4人帶回派出所偵訊。林男堅持對范女及范男提告，警方詢後將呂女及范女依社維法送辦，范女及范男則依傷害罪嫌送辦。附近民眾將爭吵過程拍下PO網，並無奈地說：「幾乎天天喝酒天天吵鬧，從早到晚都在吵，快兩年了。」

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新莊警方到場立即制止衝突。記者黃子騰／翻攝
新莊警方到場立即制止衝突。記者黃子騰／翻攝
呂女、范女與雙方親友在馬路上拉扯互毆。記者黃子騰／翻攝
呂女、范女與雙方親友在馬路上拉扯互毆。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 情侶 提告

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