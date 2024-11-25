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高雄運鈔車自撞又衝撞對向曳引車 2運鈔員受傷、300多萬巨款「無恙」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛運鈔車今天下午1時11分許在中山四路自撞分隔島，又衝至對向車道，撞上一輛聯結車及轎車，車體嚴重毀損，運鈔員張姓駕駛右腳粉碎性骨折，另同事陸姓男子身體擦挫傷，所幸車上300餘萬現金未受損，保全公司隨即派遣他車將大批現鈔載離事故現場。

警方調查，張姓男子（43歲）今天上午1時11分許駕駛運鈔車和同事陸姓男子（54歲）行經小港區中山四路小港機場新航廈出口對面的北向南車道，不明原因跨越中央分隔島後，衝至對向撞擊余姓男子（58歲）駕駛的聯結車，並波及一輛轎車。

運鈔車車體嚴重毀損，當時駕駛座上的張男因運鈔車車頭凹陷遭夾擊，右腳粉碎性骨折，陸男則身體擦挫傷；救護員將兩人救出後分別送醫急救。

警方到場處理，余男未喝酒，運鈔車張男將抽血進行酒精檢驗；由於運車鈔上載運3、400萬現鈔，保全公司於下午2時許派遣另輛運鈔車將現金載離；詳細車禍肇責由交通大隊判定釐清。

高雄市運鈔車今天下午在小港區中山四路自撞分隔島又衝對向撞擊聯結車，2運鈔員1人腳骨折、1人身體擦挫傷，車上300多萬巨款「無恙」。記者石秀華／翻攝
高雄市運鈔車今天下午在小港區中山四路自撞分隔島又衝對向撞擊聯結車，2運鈔員1人腳骨折、1人身體擦挫傷，車上300多萬巨款「無恙」。記者石秀華／翻攝
高雄市運鈔車今天下午在小港區中山四路自撞分隔島又衝對向撞擊聯結車，2運鈔員1人腳骨折、1人身體擦挫傷，車上300多萬巨款「無恙」。記者石秀華／翻攝
高雄市運鈔車今天下午在小港區中山四路自撞分隔島又衝對向撞擊聯結車，2運鈔員1人腳骨折、1人身體擦挫傷，車上300多萬巨款「無恙」。記者石秀華／翻攝

保全 自撞 車禍 骨折

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