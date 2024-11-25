高雄運鈔車自撞又衝撞對向曳引車 2運鈔員受傷、300多萬巨款「無恙」

高市一輛運鈔車今天下午1時11分許在中山四路自撞分隔島，又衝至對向車道，撞上一輛聯結車及轎車，車體嚴重毀損，運鈔員張姓駕駛右腳粉碎性骨折，另同事陸姓男子身體擦挫傷，所幸車上300餘萬現金未受損，保全公司隨即派遣他車將大批現鈔載離事故現場。

警方調查，張姓男子（43歲）今天上午1時11分許駕駛運鈔車和同事陸姓男子（54歲）行經小港區中山四路小港機場新航廈出口對面的北向南車道，不明原因跨越中央分隔島後，衝至對向撞擊余姓男子（58歲）駕駛的聯結車，並波及一輛轎車。

運鈔車車體嚴重毀損，當時駕駛座上的張男因運鈔車車頭凹陷遭夾擊，右腳粉碎性骨折，陸男則身體擦挫傷；救護員將兩人救出後分別送醫急救。