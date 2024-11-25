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9歲男童陪父路跑還幫搓熱手遭撞身亡 父親悲痛：下輩子再還

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮昨天「伯立歐公益路跑」活動，發生陪同父親跑步的9歲陳姓男童，遭闖入賽道的休旅車撞擊傷重不治，陳父相當自責，在臉書PO出父子最後合照說：「出發前，兒子怕我冷，把手搓熱再來搓我手，一路為我打氣。」如今憾事發生，「爸爸永遠愛你，下輩子再還」。

陳姓男童的父親在個人臉書上，貼出父子出發前在賽道的最後兩張開心合照，男童比著YA，沒想到卻從此天人永隔。

男童的父親並在臉書PO文寫出心境，「真是漫長的一天…，出發前，兒子怕我冷，把手搓熱，再來搓我的手，一路上一直跟我打氣，想不到這是陪我兒子最後一次拍照，到現在心情還沒辦法平復，爸爸永遠愛你，爸爸對不你，只能在這說下輩子再還你，希望這一切都是夢…」。不過，未久即撤文。

彰化地檢署檢察官今天上午到彰化市立殯儀館相驗男童屍體，男童父親仍難掩悲痛；彰化縣長王惠美中午也到男童靈堂致意，請家人節哀，縣府也會協助相關後事事宜。

母童就讀的國小老師說，陳姓男童的品學兼優，無論課業或才藝都有優秀的表現，他也是足球校隊，如今發生此一憾事，師生們都十分遺憾與悲慯，學校也會為同學及球隊隊員安排輔導。

彰化縣9歲男童昨天陪同父親參加路跑，遭闖入賽道的休旅車撞擊傷重不治，他的父相當自責，在臉書PO出父子最後合照，說「爸爸永遠愛你，下輩子再還」。圖／民眾提供
彰化縣9歲男童昨天陪同父親參加路跑，遭闖入賽道的休旅車撞擊傷重不治，他的父相當自責，在臉書PO出父子最後合照，說「爸爸永遠愛你，下輩子再還」。圖／民眾提供
彰化縣9歲男童昨天陪同父親參加路跑，遭闖入賽道的休旅車撞擊傷重不治，他的父相當自責，在臉書PO出父子最後合照，說「爸爸永遠愛你，下輩子再還」。圖／民眾提供
彰化縣9歲男童昨天陪同父親參加路跑，遭闖入賽道的休旅車撞擊傷重不治，他的父相當自責，在臉書PO出父子最後合照，說「爸爸永遠愛你，下輩子再還」。圖／民眾提供

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