桃園老翁開車撞加油站起火 2人驚逃 轎車加油機成廢鐵
桃園市楊梅區獅一路的加油站昨天中午77歲馬姓老翁駕駛轎車準備加油，疑因方向盤故障，突然衝撞加油島，造成加油機傾倒壓到另一側正在加油的黃姓男子轎車起火，加油機及黃男轎車燒成廢鐵，加油工和黃男嚇壞逃避躲過一劫，警方今天上午表示，該起加油站火警，將釐清馬姓老翁肇責及後續民事賠償。
桃園市消防局表示，楊梅區獅一路一處加油站昨天12時40分，馬男開車進入該加油站準備加油，不料突然衝撞加油島的加油機，馬男趕緊倒車靠邊，但是加油機應聲倒下，壓到另一側正在加油的黃男轎車後起火，黃男見加油機倒下起火，連同加油工緊急逃開躲過一劫，加油機及黃男轎車「轟一聲」起火燒成廢鐵，損失不貲。
警方帶回馬姓老翁及黃男等人訊問，馬姓老翁供稱自己開車準備加油，可能車子老舊，疑因方向盤故障，衝撞加油機起火，立即轎車倒車靠邊停放，加油機倒下連同黃姓正在加油的轎車陷入火燒車，加油工及黃男逃離，消防局撲滅火勢，警方表示，進一步調查加油站火燒車肇責，馬姓老翁答應賠償加油站和黃男損失。
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