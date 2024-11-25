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噁男屢跟騷！送佛經示愛遭女噴水逼退 檢警介入下場曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高姓男子多次騷擾一名女子，先前遭警方告誡，法院也核發保護令給被害女子，高男仍執迷不悟，日前又趁女子在住處外澆花時靠近，試圖贈送佛經及信封，遭女子持水管噴水逼退，警方獲悉介入偵辦，士林地檢署偵結依違反跟蹤騷擾法起訴。

起訴指出，被害女子指控高男涉嫌跟蹤騷擾，新北市警局淡水分局警方獲報後，2023年9月28日書面告誡高男，高男事後又傳送愛心圖案簡訊給女子，士林地方法院同年12月25日核發保護令給女子。

該保護令要求高男不得對女子監視、觀察、跟蹤或知悉其行蹤，不得以盯梢、守候、尾隨或其他相類方式接近女子住居所，以及經常出入場所，至少遠離女子100公尺，效期1年。

不料，高男執迷不悟，今年4月21日上午7時許趁女子在住處外澆花靠近，打算當面贈送佛經、信封給對方，女子見狀旋即持水管朝高男噴水表示拒絕，事後報警處理。

士林地檢署認定，高男所為反覆持續違反女子意願做出與性或性別相關行為，使女子心生畏怖，足以影響女子日常生活或社會活動，違反保護令，偵結依違反跟蹤騷擾法起訴高男。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

保護令 跟蹤騷擾

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