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高雄7旬翁與妻分居　今天上午突從住家13樓墜中庭身亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市獨居的72歲林姓老翁，和妻子分居沒多久，今天上午10時許不明原因從三民區自家13樓住家陽台墜落中庭，墜地時發出巨響，驚動住戶，社區管委會人員發現報警，警消到場見林翁頭顱破裂已明顯死亡，未送醫，已通知家屬釐清原因。

據了解，林姓老翁本身已婚，但日前已和妻子分居，自己獨居在三民區某大樓13樓住處，今天上午10時許突然從住家陽台高處墜落身亡，警方已通知林的妻子及家人到案了解，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

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高市獨居的72歲林姓老翁，和妻子分居沒多久，今天上午10時許不明原因從三民區自家13樓住家陽台墜落中庭身亡，警方在現場拉起封鎖線。記者石秀華／翻攝
高市獨居的72歲林姓老翁，和妻子分居沒多久，今天上午10時許不明原因從三民區自家13樓住家陽台墜落中庭身亡，警方在現場拉起封鎖線。記者石秀華／翻攝

獨居 生命線

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