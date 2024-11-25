前保險桿被拆車主認不得竟是牠做的 雲林北港傳出多人受害

雲林縣北港鎮近日連續發生多起疑似野狗啃咬車輛毀損事件，有車主發現車子前保險桿及車殼被破壞，並有疑似啃咬痕跡，警方調閱監視器發現附近有野狗遊蕩，不排除是野狗為追逐躲在車底動物所為，雲林縣動植物防疫所表示，將會到場移除犬隻，近年人犬衝突案件暴增，呼籲民眾勿在戶外餵食流浪犬貓。

家住北港鎮光復里的蔡姓車主表示，他前幾天觀看美國對委內瑞拉的棒球賽事後，欲發車接送小孩，走到停車位發現眼前的車子前保險桿遭受毀損，一度懷疑「奇怪，怎麼回事？不會吧，是我的車！」他一開始以為是車子被撞，後來有鄰居告訴他，上面有齒痕，應該是被狗咬，而且社區內已有3車主受害，「狗的力量也太強了吧」。

蔡姓車主表示，因為他的保險沒有包含這項賠償，且咬車的狗應該是流浪狗，他也不知要向誰求償，希望相關機關趕緊處理這件事，落實管理，讓這些失控的流浪狗受到控制。

另一名受害薛姓車主購車不到一年時間，日前發現車頭保險桿下方的塑膠殼破損，向當地警方詢問才知疑似野狗所為，她擔心愛車持續受害，晚上經常下樓查看車況。車主受害情況在臉書曝光後，吸引許多在地居民留言，不少網友都曾受害，不是偶發事件。

北港派出所本月23日至今短短不到3天時間，已接獲3名車主報案，指車子不明原因毀損，員警到場查看，發現車殼上留有明顯疑似動物啃咬痕跡，調閱監視器發現，在車輛停放附近路口，確有數隻野狗遊蕩，初步判斷可能有流浪貓或老鼠躲在引擎室下方，野狗狩獵過程造成車輛毀損。

北港派出所長許峯豪表示，目前幾起車輛疑似被野狗毀損的報案地點位於不同社區，北港鎮光復里、樹腳里都有受害者，車輛毀損狀況都是前保險桿被咬爛、拆下，齒痕明顯，他表示，有民眾反映有看到狗在咬保險桿，調閱監視器發現，遭毀損車輛停放期間附近確實有野狗遊蕩，已通報雲林縣動植物防疫所進行後續流浪犬移除。

光復里長吳東合表示，里內流浪狗日益增加，找不到飼主負責，曾有里民騎腳踏車被狗追跌倒受傷也求償無門，車子被狗咬的狀況也不少，大家出門看到流浪狗都很害怕，希望有關單位協助處理。北港鎮長蕭美文表示，民眾可隨時通報野狗出沒蹤跡，會通知防疫所協助捕捉。

雲林縣動植物防疫所今天已接獲相關事件通報，所長廖培志表示，該事件疑似野狗在狩獵躲在車底的小動物造成，過去外縣市曾發生過，雲林則是首次接獲通報，可能有民眾餵養流浪犬貓，造成浪犬群聚，北港浪犬群聚熱區以牛墟至河堤一帶，範圍很廣，呼籲民眾切勿在公共場所餵食。