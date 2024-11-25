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影／慶中華隊贏日本 台中市民在洲際球場放煙火40分鐘警關切
中華隊在昨天世界十二強賽贏日本，奪下冠軍，台中市有市民昨天深夜11時許，在洲際棒球場周邊燃放煙火，警方獲報到場制止，抄錄涉案廖姓男子等4人資料，將由環保局、消防局認定是否違反相關規定。
台中市第五警分局在今天凌晨零時許獲報，北屯區洲際棒球場旁有民眾燃放煙火，四平所前往處理，到場勸導現場民眾，民眾隨即停止施放煙火，經抄錄廖姓男子（23歲）等4人資料後，由消防局、環保局認定，在該處燃放煙火是否違反相關規定。
第五警分局表示，警員在場已責令現場人停止施放，要求廖男等人將現場環境恢復整潔，也在周邊加強巡守，防止再有妨害安寧情事發生。
有民眾反映，洲際棒球場周邊在昨晚中華隊贏球之後，即在昨晚11時許即有燃放鞭炮的聲響，陸續燃放的時間至少達40分鐘。
依照台中市爆竹煙火施放管制自治條例規定，晚上12點過後到隔天早上6點，不能施放飛行類及升空類一般爆竹煙火，除非事先專案申請。
警方呼籲，燃放爆竹如有妨害環境安寧情事，將依噪音管制法第23條規定報請環保局裁處；另施放煙火如引發火災，將以公共危險罪嫌依法送辦。
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